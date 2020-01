TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Januar 2020

23.01.2020 - 06:05 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 23. Januar:TERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: STMicro, Q4-Zahlen08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 12/1908:00 GBR: Anglo American, Q4 Production Report12:30 USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen12:55 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen13:30 USA: American Airlines Group, Q4-Zahlen14:00 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen15:00 DEU: Simba Dickie Group, Bilanz-Pk, Fürth17:45 FRA: Carrefour, Q4 Umsatz22:00 USA: Intel, Q4-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEDNK: Novozymes, JahreszahlenUSA: Kimberly Clark, Q4-ZahlenUSA: Comcast, Q4-ZahlenUSA: Keycorp, Q4-ZahlenUSA: Travelers Cos Inc., Q4-ZahlenUSA: JetBlue Airways, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR05:30 JPN: All Industry Activity Index 11/1906:00 JPN: Frühindikatoren 11/19 (endgültig)07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/19 (endgültig)13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk)14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)16:00 USA: Frühindikatoren 12/1916:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/20 (vorab)17:00 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)SONSTIGE TERMINE09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Diesel-Abgas-Skandal. Das Verfahren behandelt zentrale Fragen aus dem Diesel-Abgasskandal anhand eines Falls aus Frankreich. Dort wird gegen einen Diesel-Autohersteller wegen Software-Manipulation von Abgastests geklagt.09:30 DEU: Oberverwaltungsgericht entscheidet über Klagen gegen Änderungen der Planfeststellung für den Flughafen Berlin Brandenburg (BER)09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um Cum-Ex-Deals, Bonn10:00 DEU: Pk Transparency International zur Veröffentlichung des Korruptionswahrnehmungsindexes CPI 2019, Berlin10:30 DEU: Pk Deutsche Umwelthilfe und Deutscher Mieterbund zu Klimaschutz im Gebäudebereich, Berlin11:00 DEU: Berufungsverfahren um Schadenersatzansprüche wegen der hessischen Mietpreisbremse, Frankfurt12:00 DEU: Oberverwaltungsgericht verkündet Ergebnis zu Vergleichsverhandlungen zu Luftreinhalteplan für Bonn, Münster14:30 DEU: Pk Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) zu Ergebnissen einer Befragung zu Autokauf und WerkstattverhaltenCHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, Davos+ 1030 Rede Microsoft-Chef Satya Nadella+ 1130 Rede griechischer Ministerpräsident Mitsotakis+ 1415 Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel+ 1600 Rede italienischer Ministerpräsident Conte+ 1800 Rede UN-Generalsekretär Guterres°Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwiQuelle: dpa-AFX