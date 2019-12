TeamViewer: Aufgestiegen … und wie weiter?

27.12.2019 - 08:03 | Quelle: LYNX B.V. Germa... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Am Abend des 4. Dezember wurde seitens der Deutschen Börse bekanntgegeben, dass die TeamViewer-Aktie, die erst Ende September an der Börse gelistet wurde, in den MDAX sowie in den TecDAX aufsteigen werde.