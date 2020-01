Teamviewer steigert Billings im Quartal um gut ein Drittel

13.01.2020 - 12:32 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die Teamviewer AG ist auch im vierten Quartal gewachsen und hat das für 2019 gesteckte Ziel übertroffen. Nach Angaben des 2019 an die Börse gekommenen Softwareunternehmens kletterten die Billings im Schlussquartal nach vorläufigen Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf 101,4 Millionen Euro. Bei den von Teamviewer als wesentliche finanzielle Kenngröße betrachteten Billings handelt es sich um Rechnungen, die das Unternehmen im jeweiligen Abrechnungszeitraum stellt und bezahlt bekommt.Im Gesamtjahr wuchsen sie um 41 Prozent auf 324,9 Millionen Euro und lagen damit über der für 2019 genannten Prognose von 315 bis 320 Millionen Euro. Ende des Jahres zählte die im MDAX und TecDAX notierte Gesellschaft mehr als 467.000 (Vorjahr 271.000) Abonnenten.Regional betrachtet setzte die Region AMS (Nord- und Südamerika) im vierten Quartal das starke Wachstum mit einer Steigerung der Billings um 56 Prozent auf 32,9 Millionen Euro fort, gefolgt von APAC (Asien-Pazifik) mit 40 Prozent auf 9,9 Millionen Euro und EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) mit 24 Prozent auf 58,6 Millionen Euro.Das ungeprüfte Jahresergebnis will das Unternehmen am 10. Februar 2020 veröffentlichen. Dabei werde ein Cash-EBITDA innerhalb der zuvor veröffentlichten Prognose erwartet, hieß es. Anfang November war ein Cash-EBITDA 2019 von einem mittleren Wert in der Spanne von 386 bis 391 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden nach 258 Millionen Euro im Jahr 2018.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/bam/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.