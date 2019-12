Telefonica verkauft Mobilfunkmasten in Ecuador und Kolumbien

24.12.2019 - 10:29 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Cristina RocaMADRID (Dow Jones)Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica SA verkauft 2.029 Mobilfunkmasten seiner südamerikanischen Töchter Telefonica Ecuador und Telefonica Colombia an Phoenix Tower International. Der Verkaufspreis betrage 290 Millionen Euro, teilte das Unternehmen mit. Diese jüngste Transaktion ist Teil des zu Jahresbeginn vorgestellten Plans, die Veräußerung des Funkmasten-Portfolios voranzutreiben.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com DJG/DJN/clnEND) Dow Jones NewswiresDecember 24, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.