Tesla-Aktie auf neuem Allzeithoch – und nun?

Der amerikanische Elektroauto-Hersteller Tesla will Insidern zufolge durch niedrigere Preise sein China-Geschäft ankurbeln. Tesla erwäge, den Verkaufspreis für das in China produzierte Model 3 im kommenden Jahr um 20 Prozent zu senken, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. So könnten mehr Teile aus lokaler Produktion verwendet werden, was Kosten sparen würde.



Mit niedrigeren Preisen könnte Tesla auch andere Anbieter unter Druck setzen, zumal der weltgrößte Markt für Elektroautos zuletzt an Schwung verloren hatte. Tesla betreibt in Shanghai eine seiner so genannten Gigafactories. Ein solches Großwerk ist auch in Brandenburg geplant, schon ab 2021 soll dort nahe Berlin das Model Y gefertigt werden. Der ambitionierte Zeitplan könnte erreichbar sein.



Die Aktien von Tesla +1,19% sind daraufhin am Mittwoch auf den höchsten Stand ihrer sechsjährigen Börsengeschichte gestiegen. In der Spitze legte der Kurs um mehr als vier Prozent auf gut 395 US-Dollar zu. Schlussstand an der Nasdaq war dann bei 393,15 Dollar (siehe Chart unten). Auch im deutschen Handel markierte die Aktie ein neues Allzeithoch. Am Donnerstag-Vormittag stand der Kurs erstmals über 350 Euro. Nach dem steilen Kursanstieg seit Juni erscheint der Wert technisch überkauft. Eine baldige Korrektur sollte nicht überraschen.



Nach einem schwachen ersten Halbjahr hätten sich die Aktien von Tesla seit dem Sommer wieder deutlich stärker präsentiert, hieß es vor kurzem von der Bank UBS. Die Quartalszahlen im Oktober habe der Markt "mit Wohlwollen aufgenommen". Seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen hat der Kurs der Aktie mehr als 50 Prozent gewonnen. (mmr mit Material von dpa-AFX)