Tesla - Jetzt noch einsteigen?

Jetzt noch einsteigen? Darüber, wer momentan in der Tesla-Aktie das Sagen hat, gibt es keinen Zweifel. Die Frage ist vielmehr, ob es die Bullen eventuell übertrieben haben? Die aktuelle Rally in der Tesla-Aktie ist mehr als überzeugend. Allein in den letzten Wochen stieg der Kurs um mehr als 50 % an. Seit ihrem Börsendebüt konnte der Aktienkurs in so kurzer Zeit nur vier weitere Male zulegen. Dieser Fakt sollte deutlich machen, dass wir es momentan nicht nur mit einem bullischen, sondern auch mit einem relativ einzigartigen Umfeld zu tun haben. Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn wir auch längere Perioden betrachten. Betrachten wir die Phase seit Juni 2019, so ist die Dynamik seitdem fast einmalig. Die Performance seit Start des aktuellen Bullenmarktes beträgt knapp 160 % und ist damit der zweitstärkste Rallyschub, den die Aktie in einer solchen Zeitspanne je gesehen hat. Weiterlesen