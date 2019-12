Texanischer Milliardär Friedkin an AS Rom interessiert

30.12.2019 - 11:52 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ROM (dpa-AFX) - Der börsennotierte Fußball-Verein AS Rom steht offenbar kurz vor der Übernahme durch einen texanischen Multi-Milliardär. Der Investor Dan Friedkin und der italienische Serie-A-Club seien in Verhandlungen und könnten sich bald einigen, berichteten italienische Medien übereinstimmend. Der Deal könnte 790 Millionen Euro Wert sein und sei damit die teuerste Clubübernahme in der Geschichte des italienischen Fußballs, schrieb die "Gazzetta dello Sport". Die Aktie stieg gegen Mittag um etwa zweieinhalb Prozent. Der AS Rom teilte in der Nacht zu Montag mit, es sei noch kein "definitives Abkommen" abgeschlossen worden, und dass "jede potenzielle Transaktion der Friedkin Group" eingehend geprüft werden müsse. Bisher ist der US-Amerikaner James Pallotta Eigentümer des Vereins, der in der Serie A derzeit auf dem vierten Platz steht. Der 54 Jahre alte Friedkin macht in Amerika Geschäfte als Toyota-Händler, investiert aber auch in Hotels und hat sogar einen eigenen Film gemacht. Sein Vermögen wird laut Forbes-Magazin auf 4,3 Milliarden Dollar geschätzt./reu/DP/nas Quelle: dpa-AFX