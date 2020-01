Thema Wirtschaft und Jobs: Grünen-Vorstand beendet Klausur in Hamburg

07.01.2020 - 05:50 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Grünen-Chefs stellen am Dienstag (13.30 Uhr) gemeinsam mit der Hamburger Spitzenkandidatin Katharina Fegebank Beschlüsse zum umweltfreundlichen Umbau der Wirtschaft und gegen niedrige Löhne vor. Der Bundesvorstand der Grünen war zu einer zweitägigen Klausur nach Hamburg gereist, um Fegebank im Wahlkampf vor der Bürgerschaftswahl am 23. Februar zu unterstützen. Sie haben das Ziel, stärkste Kraft zu werden und die Erste Bürgermeisterin zu stellen. Gemeinsam mit den Landesgrünen erarbeitet der Vorstand um Baerbock und Robert Habeck in der Hansestadt ein Beschlusspapier dazu, "wie man Klimaneutralität in Hamburg einleiten kann", wie Baerbock erklärte. Zudem wollen die Grünen Beschlüsse gegen den großen Niedriglohnsektor fassen - "weil zwar unsere wirtschaftliche Produktivität immer weiter steigt in Deutschland, aber die Armut ebenso ansteigt", erklärte Baerbock. Dabei geht es unter anderem darum, Minijobs in sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze umzuwandeln, die Tarifbindung zu stärken und den Mindestlohn zu erhöhen. Derzeit regieren die Grünen als Juniorpartner der SPD in Hamburg mit. Bisher stellen sie in Deutschland nur einen Länder-Chef, Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg./ted/DP/he Quelle: dpa-AFX