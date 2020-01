Thyssen konzentriert sich bei Aufzügen auf drei Konsortien - Agentur

20.01.2020 - 17:25 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

11:25

16:25

(Technische Wiederholung)FRANKFURT (Dow Jones)Im Bieterrennen um die lukrative Aufzugssparte von Thyssenkrupp sind einem Agenturbericht zufolge drei Konsortien aus Finanzinvestoren in die enge Wahl gekommen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Personen berichtet, will sich der Konzern auf maximal drei Finanzinvestoren konzentrieren. Weiter heißt es, dass auch der Aufzugs-Konkurrent Kone noch im Januar eine Offerte einreichen könnte. Ein Sprecher von Thyssenkrupp wollte den Bericht gegenüber Dow Jones Newswires nicht kommentieren.Laut Reuters ist neben einem Konsortium aus den Finanzinvestoren Advent und Cinven, das von der Essener RAG-Stiftung unterstützt wird, eine weitere Gruppe um Carlyle und Blackstone noch im Rennen, hieß es. Dies gelte auch für ein drittes Konsortium um den Investor Brookfield. Der finnische Kone-Konzern, der ein Bündnis mit dem Investor CVC geschmiedet hat, habe noch bis zum 27. Januar Zeit für ein Angebot.Der kriselnde Essener Konzern will sich von der Elevator-Sparte ganz oder teilweise trennen, um mit dem Erlös den Umbau der übrigen Geschäfte zu finanzieren. Neben einem Verkauf wird auch ein Börsengang geprüft.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/mgo/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.