TLG-Gremien empfehlen Annahme des Aroundtown-Angebots

23.12.2019 - 12:16 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

06:16

11:16

FRANKFURT (Dow Jones)Die Übernahme von TLG Immobilien durch den Wettbewerber Aroundtown hat eine weitere Hürde genommen. Vorstand und Aufsichtsrat von TLG haben ihren Aktionären die Annahme der Übernahmeofferte empfohlen, die bis zum 21. Januar läuft. Die angebotene Gegenleistung von 3,6 Aroundtown-Aktien pro TLG-Aktie sei angemessen.Der freundliche Unternehmenszusammenschluss durch das Umtauschangebot liege im besten Interesse der TLG, hieß es in der Mitteilung des Unternehmens. Vorstand und Aufsichtsrat rechnen demnach mit einem "erheblichen Wertsteigerungspotenzial" für das zusammengeschlossene Unternehmen.TLG und Aroundtown hatten ihren Zusammenschluss im November angekündigt. Aus der Kombination entsteht ein europäischer Immobilienriese mit einem Bruttoportfoliowert von mehr als 25 Milliarden Euro, insbesondere mit Büro, Hotel- und Wohnimmobilien.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/mgo/klaEND) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.