TOP DE: Deutsche Konzerne verlieren an Weltbörsen weiter an Bedeutung - Studie

30.12.2019 - 13:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

09:30

13:30

18:00

07:30

12:30

FRANKFURT (Dow Jones)An den internationalen Börsen spielen deutsche Konzerne offenbar eine immer kleinere Rolle. Laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft Ernst & Young ist die Zahl der deutschen Konzerne, die Ende 2019 unter den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt lagen, im Vergleich zum Vorjahr von drei auf zwei gesunken. Der Software-Anbieter SAP belegt mit einem Börsenwert von 160 Milliarden US-Dollar Rang 51, Siemens liegt mit einer Marktkapitalisierung von knapp 106 Milliarden Dollar auf Platz 100.Die obersten Plätze werden seit Jahren von US-amerikanischen und chinesischen Konzernen belegt - in diesem Jahr schafft es aber mit Saudi-Aramco erstmals seit zehn Jahren ein nicht-amerikanisches Unternehmen an die Spitze. Der saudi-arabische Ölkonzern, der erst im Dezember an die Börse ging, ist zum Jahresende 1,88 Billionen Dollar wert und laut EY damit doppelt so viel wie die zwölf deutschen Konzerne zusammen, die es aktuell unter die Top-300 der wertvollsten Unternehmen der Welt schaffen.Schweizer Nestle auf Rang 16Hinter Saudi-Aramco liegen mit Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Facebook fünf US-Konzerne. Europäische Unternehmen schaffen es nicht unter die Top 10, das wertvollste europäische Unternehmen ist derzeit der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle auf Rang 16. Hubert Barth, Vorsitzender der Geschäftsführung von EY, erklärte, Europa spiele an den Weltbörsen inzwischen nur noch eine untergeordnete Rolle, denn seit dem Beginn der Finanzkrise Ende 2007 hätten sich die Gewichte verschoben.Vor der Finanzkrise hatten noch 46 der 100 wertvollsten Unternehmen ihren Hauptsitz in Europa. Inzwischen hat sich die Zahl auf 23 halbiert. Besonders das Gewicht Deutschlands ist gesunken: Ende 2007 fanden sich noch sieben deutsche Unternehmen unter den Top 100, inzwischen sind es nur noch zwei. "Es gibt einen massiven Bedeutungsverlust Deutschlands an den Weltbörsen", sagte Barth weiter. Die Gründe für das schwache Abschneiden Deutschlands und Europas seien vielfältig. Zum einen seien derzeit vor allem Technologieunternehmen attraktiv, und sieben der zehn wertvollsten Unternehmen der Welt seien inzwischen Konzerne mit einem digitalem Geschäftsmodell. Europas Leitbranche sei immer noch die produzierende Industrie, die aber aus Sicht vieler Investoren wenig Wachstumspotenzial verspreche.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/cbr/bamTOP DEUTSCHLAND - die wichtigsten inländischen Nachrichten des Tages. Sie erhalten an jedem Börsentag gegenundUhr jeweils eine Selektion der durchschnittlich fünf Top-News des Tages. Bei Fragen senden Sie bitte eine Mail an topnews.de@dowjones.com.END) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.