Total holt Finanzabteilung wegen Brexit von London nach Paris

Von Giulia PetroniBARCELONA (Dow Jones)Der französische Ölmulti Total wird seine Finanzabteilung von London zurück nach Paris verlagern. Grund dafür sei das Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union, erklärte CEO Patrick Pouyanne am Dienstag über seinen Twitter-Account.Total hatte sein Finanzressort im Jahr 2013 aus der französischen in die britische Hauptstadt verlegt.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/rio/uxdEND) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.