Toyota sorgt sich wegen Brexit-Folgen für britisches Werk

FRANKFURT (Dow Jones)Toyota blickt einem Medienbericht zufolge angesichts des Brexits und möglicher Handelsbeschränkungen mit Sorge auf sein Werk im britischen Burnaston. Für weitere Investitionen sei ein Freihandelsabkommen unabdingbar.Unsere Hoffnung ist, dass wir unverändert auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig produzieren können. Voraussetzung dafür ist ein Freihandelsabkommen mit der EU", sagte Toyotas Europa-Vertriebsvorstand Matthew Harrison im Gespräch mit der Automobilwoche. "Denn mehr als 90 Prozent unserer Produktion aus Burnaston geht ins EU-Ausland." Daher dürfe es keine Handelshemmnisse geben. "Deshalb ist ein Freihandelsabkommen eine wesentliche Voraussetzung für unsere Entscheidung, weiter in Burnaston zu investieren", so Harrison.Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.comDJG/uxdEND) Dow Jones NewswiresJanuary 19, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.