Traton sieht sich bei Renditeziel 2019 im Plan

FRANKFURT (Dow Jones)Der Lkw-Hersteller Traton sieht sich nach der Absatzsteigerung 2019 um 4 Prozent auf dem Weg zum Erreichen des Renditeziels. Demnach soll die operative Rendite im abgelaufenen Jahr bei 6,5 bis 7,5 Prozent liegen, bekräftigte die Tochter des Volkswagen-Konzerns.Traton-CEO Andreas Renschler sprach mit Blick auf den Verkauf von 242.200 Fahrzeugen der Marken MAN, Scania und Volkswagen Caminhões e Ônibus von starken Absatzzahlen in einem zunehmend herausfordernden Markt. Die positive Entwicklung wurde 2019 unter anderem von einer im ersten Halbjahr hohen Nachfrage nach Lkw in Europa und einer deutlich steigenden Nachfrage in Brasilien gestützt. Im Jahresverlauf habe sich der Markt für Lkw vor allem in Europa aber weiter abgekühlt. Dies schlug sich in einem rückläufigen Auftragseingang nieder, er sank in der Gruppe um 7 Prozent im Vergleich zu 2018.Die schwächere Nachfrage bei Lkw in der zweiten Jahreshälfte in Europa sei auch auf vorgezogene Bestellungen im ersten Halbjahr aufgrund der Einführung des digitalen Tachographs zum 15. Juni 2019 sowie in Großbritannien durch Brexit-Vorzieheffekte begründet, schrieb Traton.Der europäische Markt für Lkw über 6 Tonnen dürfte laut Traton 2020 weiter um 10 bis 20 Prozent schrumpfen. Aufgrund der Markterwartung würden weitere Maßnahmen "in Abstimmung mit allen relevanten Interessengruppen" vorbereitet, hieß es ohne Nennung von Details.MAN und Scania hatten in Europa bereits Maßnahmen ergriffen, um dem Marktrückgang 2019 entgegenzuwirken. Die Produktion wurde angepasst und die Zahl der Leiharbeiter verringert.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/bam/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.