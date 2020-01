Travis Perkins: Change of advisors

13.01.2020 - 09:48 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Travis Perkins (TPK)Travis Perkins: Change of advisors13-Jan-2020 /GMT/BSTDissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.13 January 2020Travis Perkins plcChange of adviserTravis Perkins plc (TPK), the UK's largest distributor of building materialsto the building, construction and home improvement markets, and constituentof the FTSE 250 index, announces the appointment of Powerscourt as itsFinancial and Corporate Public Relations Adviser with immediate effect.For further information please contact:Investors:Graeme Barnes - Director of Capital MarketsT: +44 7469 401819E: Graeme.barnes@travisperkins.co.ukMedia:PowerscourtJustin Griffiths / James WhiteT: +44 20 7250 1446E: travisperkins@powerscourt-group.comISIN: GB0007739609Category Code: MSCLTIDM: TPKLEI Code: 2138001I27OUBAF22K83Sequence No.: 40065EQS News ID: 951769End of Announcement EQS News Service(END) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)