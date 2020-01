TRENDUMFRAGE/DAX zum Xetra-Schluss 0,2 Prozent höher erwartet

20.01.2020 - 08:26 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Mit einem leicht steigenden DAX rechnen Händler am Montag. Sechs von Dow Jones Newswires befragte Marktteilnehmer rechnen im Schnitt mit einem DAX-Stand von 13.550 Punkten zum Xetra-Schluss. Das entspricht einer DAX-Änderung zum Vortag von 0,2 Prozent. Dabei erwarten 1 Händler fallende, 3 unveränderte und 2 Händler steigende Kurse. Die Spanne der Prognosen liegt zwischen 13.500 und 13.580 Punkten.DJG/mod/errEND) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.