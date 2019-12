Trump fordert Irak zum Schutz der US-Botschaft in Bagdad auf

31.12.2019 - 21:03 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Iraks Regierungschef nachdrücklich zum Schutz der amerikanischen Bürger und Einrichtungen in dem Land aufgefordert. Trump habe mit dem amtierenden Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi auch Themen der regionalen Sicherheit besprochen, erklärte das Weiße Haus am Dienstag. Kurz zuvor hatte angesichts der gewaltsamen Proteste rund um die US-Botschaft in Bagdad bereits Außenminister Mike Pompeo mit Abdel Mahdi telefoniert. Der Regierungschef hatte im November seinen Rücktritt bekanntgegeben, führt die Amtsgeschäfte aber noch weiter. Pompeo ermahnte ihn, der Irak sei als Gastland verpflichtet, für die Sicherheit der diplomatischen Vertretung zu sorgen. Das US-Militär schickte unterdessen Verstärkung an die Botschaft und setzte auch Kampfhubschrauber ein, um die Demonstranten zurückzutreiben. Die Proteste waren von US-Luftangriffen gegen vom Iran unterstützte schiitische Milizen am Wochenende ausgelöst worden./jbz/DP/he Quelle: dpa-AFX