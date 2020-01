Trump ruft Iran zur Zusammenarbeit auf - USA zu Frieden bereit

08.01.2020 - 18:01 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den iranischen Raketenangriffen im Irak hat US-Präsident Donald Trump den Iran zur Zusammenarbeit bei gemeinsamen Interessen aufgefordert. Die Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sei auch im Interesse des Irans, sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus. "Und wir sollten dabei und und bei anderen gemeinsamen Prioritäten zusammenarbeiten." Auch der schiitische Iran betrachtet die sunnitische Terrormiliz IS als Feind. "Die Vereinigten Staaten sind bereit, mit allen, die sich darum bemühen, Frieden zu schließen", sagte Trump weiter./jbz/DP/stwQuelle: dpa-AFX