Tui prüft Joint-Venture-Struktur für Hapag-Lloyd Cruises

15.01.2020 - 15:42 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

09:42

14:42

FRANKFURT (Dow Jones)Der Reisekonzern Tui bewertet derzeit strategische Optionen für eine Expansion seiner Kreuzfahrttochter Hapag-Lloyd Cruises. Dazu werden insbesondere Gespräche über Joint-Venture-Strukturen wie beim Schwesterunternehmen Tui Cruises geführt, wie die Tui Group mitteilte. Aus Sicht des Konzerns kämen verschiedene Wachstums- und Finanzierungsmöglichkeiten infrage.Neben dem Umbau des Konzerns zum Digitalunternehmen will Tui den Ausbau des Kerngeschäfts Hotels und Kreuzfahrten kapitalschonend beschleunigen. Hapag-Lloyd Cruises ist traditionell auf Gäste aus dem deutschsprachigen Raum ausgerichtet, die Nachfrage für Luxus-Kreuzfahrten sei aber auch in nicht-deutschsprachigen Ländern vorhandenKontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/sha/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.