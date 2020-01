UBS senkt Renditeziel für 2020 bis 2022

21.01.2020 - 07:14 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)UBS hat im vergangenen Jahr das Renditeziel verfehlt und passt nun die Mittelfristprognose deutlich nach unten an. Die Schweizer Bank peilt laut Mitteilung eine Rendite auf das harte Kernkapital (CET1) von 12 bis 15 Prozent für den Zeitraum 2020 bis 2022 an. Bisher hatte sich die Bank bis 2021 einen Wert von 17 Prozent vorgenommen. Im vergangenen Jahr erreichte die UBS eine ausgewiesene Rendite auf das harte Kernkapital von 12,4 Prozent und blieb damit hinter ihrer Zielsetzung von rund 15 Prozent zurück.Im abgelaufenen Jahresviertel hat die UBS ihr Nettoergebnis nach Dritten auf 722 Millionen Dollar erhöht, eine Verbesserung von rund 130 Prozent. Analysten hatten nur mit 632 Millionen Dollar gerechnet. Die ausgewiesene Rendite auf das harte Kernkapital lag den weiteren Angaben zufolge in dem Dreimonatszeitraum bei 8,2 Prozent.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/cbr/klaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.