ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

18.12.2019 - 19:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

13:00

18:00

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.US-Rohöllagerbestände weniger gesunken als erwartetDie Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 13. Dezember verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,085 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2 Millionen Barrel vorhergesagt.Merkel: Man kann mit Ausbau der Windenergie nicht zufrieden seinBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich über den Ausbau der Windenergie besorgt gezeigt und bis zum März eine Verständigung mit den Ministerpräsidenten für schnellere Genehmigungen in Aussicht gestellt. "Man kann nicht zufrieden sein im Augenblick", sagte Merkel während der Regierungsbefragung im Bundestag.Vermittlungsausschuss beschließt Kompromiss zum KlimapaketDer Vermittlungsausschuss hat den zuvor in einer Arbeitsgruppe erreichten Kompromiss zum Klimapaket gebilligt, dem zufolge der CO2-Einstiegspreis ab 2021 bei 25 Euro liegen soll. Damit ist der Weg frei für eine Billigung am Donnerstag im Bundestag und am Freitag im Bundesrat. Der Kompromiss sieht auch vor, dass die Fernpendlerpauschale ab 2024 auf 8 Cent von 5 Cent pro Kilometer angehoben und dass die EEG-Umlage gesenkt wird.Merkel will auf Bonpflicht nicht verzichtenBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Forderungen nach einem Verzicht auf die zum Januar kommende Bonpflicht im Einzelhandel zurückgewiesen und damit ein Ansinnen ihres eigenen Wirtschaftsministers Peter Altmaier (CDU) verworfen. Altmaier hatte in einem Brief an Finanzminister Olaf Scholz (SPD) einen Verzicht auf die Regelung gefordert und dafür auch Umweltschutzgründe angeführt. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider nannte dies eine "PR-Aktion" und kritisierte Altmaier scharf.Merkel unterstützt Scholz-Pläne zur FinanztransaktionssteuerBundeskanzlerin Angela Merkel hat sich hinter die Pläne ihres Finanzministers für die Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer auf Aktiengeschäfte gestellt. Innerhalb der Unionsfraktion und auch der Opposition hatte es deutliche Kritik an den Plänen gegeben. "Ich hätte mir weit mehr vorstellen können bei einer Finanztransaktionsteuer, sehe aber wie die Gegebenheiten sind. Ich glaube, wir sollten dann lieber den Versuch jetzt auf europäischer Ebene wagen", sagte die CDU-Politikerin.Ost-Ausschuss wirft USA wegen Sanktionen auf Pipeline Tabubruch vorDie drohenden amerikanischen Sanktionen gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2 sind in den Augen des Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft (OAOEV) ein Tabubruch, bei dem Souveränität der Europäischen Union angegriffen werde. Die EU und die Bundesregierung sollten nun "Instrumente" entwickeln, um derartige Eingriffe in europäische Souveränitätsrechte von außerhalb zu verhindern oder zu kompensieren.Huawei-Chef weist Spionage-Vorwürfe zurückDer Chef des chinesischen Telekom-Konzerns Huawei, Liang Hua, hat den Vorwurf der Spionage für Peking zurückgewiesen. Er sagte der Nachrichtenagentur AFP in Paris, sein Unternehmen sei "niemals einer solchen Anfrage ausgesetzt gewesen" und werde auch in Zukunft solche Forderungen ablehnen. "Unser oberstes Prinzip ist es, uns strikt an die Gesetze jedes Landes zu halten, in dem wir aktiv sind", betonte Liang.Altmaier will Saudi-Arabien für grünen Wasserstoff begeisternBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Saudi-Arabien zu stärkeren Investments in erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff aufgefordert. Das Land gehöre wegen seiner Erdölvorkommen zu den reichsten der Welt, sagte Altmaier anlässlich der Unterzeichnung eines Abkommens mit dem saudischen Finanzminister Mohammed al-Dschadaan. Der Prozess der Dekarbonisierung werde jedoch dazu führen, "dass wir neue Technologien entwickeln".Tarifeinigung für 750.000 Beschäftigte der LeiharbeitsbrancheDie rund 750.000 Beschäftigten der Leiharbeitsbranche bekommen mehr Geld und mehr Urlaubstage. Die Gehälter steigen in den kommenden drei Jahren jährlich zwischen 1,9 und 4,1 Prozent, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mitteilte. Ab April 2021 wird demnach die Angleichung der Löhne in Ost und West vollständig erreicht. Der Urlaubsanspruch reicht künftig von 25 Tagen bis zu 30 Tagen ab dem vierten Beschäftigungsjahr.Energieverbrauch in Deutschland um 2,3 Prozent gesunkenDer Energieverbrauch in Deutschland ist 2019 um etwa 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Das geht aus am Mittwoch in Berlin veröffentlichten vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen hervor. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) begrüßte die Entwicklung, mahnte aber auch mehr Anstrengungen zum Ausbau erneuerbarer Energien an.Fed/Williams sieht Zinsen auf richtiger HöheDer Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, sieht die US-Wirtschaft auch im kommenden Jahr auf einem guten Weg. Die Unterstützung durch die Geldpolitik der US-Notenbank werde dabei hilfreich sein, sagte der Notenbanker, der stimmberechtigt im zinsgebenden Offenmarktausschuss der Währungshüter ist.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/DJN/AFP/sha/jheEND) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.