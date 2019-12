ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

30.12.2019 - 19:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.Regierung startet Dialogprozess zur TourismusstrategieDas Bundeswirtschaftsministerium hat die Fachöffentlichkeit zur Beteiligung an der nationalen Tourismusstrategie aufgerufen. Dazu beginnt am 1. Januar 2020 ein bundesweiter Dialogprozess, wie das Ressort mitteilte. Bis zum 5. Mai können alle Branchenvertreter ihre Ideen, Forderungen und Stellungnahmen einreichen.Mittelstand sieht gute Geschäftslage, aber schlechte KonjunkturDie kleinen und mittelständischen Unternehmer bewerten das eigene Geschäft besser als die gesamtwirtschaftliche Lage. Das geht aus einer Umfrage des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands (BVMW) unter einheimischen Firmen hervor, die am Montag veröffentlicht wurde.Regierung bekräftigt Absage an ein TempolimitDie Regierung bleibt bei ihrem Nein zu einem generellen Tempolimit auf Autobahnen. "Die Bundesregierung plant kein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer n Berlin. Das habe die Regierung auch bereits "mehrfach deutlich gemacht". Im Koalitionsvertrag von Union und SPD sei dies auch nicht vorgesehen.Künftiger UN-Klimaschutz-Sonderbeauftragter fordert von Firmen mehr EngagementDer künftige UN-Sonderbeauftragte für Klimaschutz und Finanzen, Mark Carney, hat die Unternehmenschefs zu mehr Engagement im Kampf gegen die Erderwärmung aufgerufen. Jedes Unternehmen, jede Finanzinstitution, Vermögensberatung, Versicherung oder jeder Pensionsfonds müsse sich fragen: "Wie sieht der Plan aus?", sagte Carney im britischen Sender BBC. Die Klimakrise sei eine "Tragödie", die Wetterextreme nähmen bereits zu. Bald werde es "zu spät zum Handeln" sein.EZB-Anleihebestände in Vorwoche um 0,209 Mrd Euro gesunkenDer Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen des Ankaufprogramms APP halten, hat sich in der Woche zum 27. Dezember verringert. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm er um 0,209 Milliarden Euro auf 2.586,708 (Vorwoche: 2.586,917) Milliarden ab. In der Vorwoche hatte er sich um 7,805 Milliarden Euro ausgeweitet.Spanischer Generalanwalt fordert Freilassung von Katalanen-Anführer JunquerasNeue Wendung im Streit um das EU-Parlamentsmandat für einen in Spanien inhaftierten Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung: Der spanische Generalanwalt forderte das Oberste Gericht des Landes auf, den zu 13 Jahren Haft verurteilten Oriol Junqueras vorläufig freizulassen, damit er seinen Sitz im Europäischen Parlament einnehmen kann - und um im Anschluss dann "möglichst schnell" die Aufhebung der parlamentarischen Immunität des einstigen Vizepräsidenten von Katalonien zu verlangen.Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt im Dezember spürbarDie Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Dezember stärker aufgehellt als erwartet. Der Indikator stieg auf 48,9 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im November stand der Index bei 46,3 Punkte. Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 47,4 Punkte erwartet. Der Frühindikator liegt damit weiter unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/DJN/AFP/jheEND) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.