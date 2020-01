ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

13.01.2020 - 19:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.Bund macht 2019 Überschuss von 13,5 Milliarden Euro - KreiseDer Bund hat im vergangenen Jahr 2019 trotz der schwachen Konjunktur erneut einen Haushaltsüberschuss verzeichnet. Wie es im Finanzministerium hieß, belief sich das Plus im abgelaufenen Jahr auf 13,5 Milliarden Euro. Zuzüglich nicht in Anspruch genommener Rücklagen waren es den Angaben zufolge netto 17,1 Milliarden Euro.Regierung: Grundrente "zeitnah" im KabinettDie Große Koalition ist beim Streit um die Grundrente für Geringverdiener offenbar einer Einigung nähergekommen. Der entsprechende Gesetzentwurf sei "in der Frühkoordinierung" und die notwendigen Gespräche dazu liefen, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Sowohl das Kanzleramt als auch das bei dem Entwurf federführende Arbeitsministerium von Hubertus Heil (SPD) seien "zuversichtlich, dass die Grundrente zeitnah im Kabinett beschlossen werden" könne.Artenschutzportal soll Tempo bei Netz- und Windausbau erhöhenDas Bundesumweltministerium will mit dem Aufbau eines Artenschutzportals dazu beitragen, schneller beim Ausbau der Netze und der erneuerbaren Energien voranzukommen. Ziel des Internet-Projekts sei es, "den Zugang zu den relevanten, digital verfügbaren Informationen zu vereinheitlichen und damit zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren beizutragen", teilte ein Ministeriumssprecher mit.Bdb hofft bei Umsetzung Basel 3 auf deutsche EU-RatspräsidentschaftDer für Deutschlands Privatbanken zuständige Verband BdB hofft darauf, dass sich die EU unter deutscher Präsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte auf eine bankenfreundliche Umsetzung des Eigenkapitalstandards Basel 3 verständigen wird. Dabei geht es dem Verband vor allem darum, den sich abzeichnenden starken Anstieg der Eigenkapitalanforderungen bei Immobilien- und Mittelstandskrediten zu verhindern.Neue EU-Kommission von der Leyens legt Amtseid abDie Mitglieder der neuen EU-Kommission haben mit Präsidentin Ursula von der Leyen ihren Amtseid abgelegt. Das 27-köpfige Gremium verpflichtete sich vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, die EU-Verträge und die europäische Grundrechte-Charta zu respektieren und das Amt in vollkommener Unabhängigkeit auszuüben. Von der Leyens Kommission hatte zum 1. Dezember die Arbeit aufgenommen.EZB-Anleihebestände steigen in Vorwoche um 5,098 Mrd EuroDer Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen des Ankaufprogramms APP halten, hat sich in der Woche zum 10. Januar 2020 erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm er um 5,098 Milliarden Euro auf 2.584,407 (Vorwoche: 2.579,309) Milliarden zu. In der Vorwoche hatte er sich ferienbedingt um 7,399 Milliarden Euro reduziert.Fed/Rosengren sieht größtes Risiko in zu hoher InflationBoston-Fed-Präsident Eric Rosengren sieht nach den drei Zinssenkungen im vergangenen Jahr das größte Risiko für die US-Wirtschaft in einer höheren Inflation. Auch Probleme mit der Finanzstabilität wegen der lange Zeit sehr niedrigen Kreditzinsen stellten ein Risiko dar, sagte der Vertreter der US-Notenbank, der im zinsgebenden Offenmarktausschuss derzeit kein Stimmrecht hat.Demokratischer Senator Cory Booker zieht sich aus Präsidentschaftsrennen zurückDer US-Senator Cory Booker zieht sich aus dem Präsidentschaftsrennen der Demokraten zurück - als letzter prominenter afroamerikanischer Kandidat. Er habe nicht mehr ausreichend Geld für den Wahlkampf, erklärte Booker am Montag. Deswegen stelle er seine Kampagne ein.USA wollen China nicht länger als Währungsmanipulator bezeichnenDie Regierung von US-Präsident Donald Trump will den Vorwurf fallen lassen, dass China den Wechselkurs seiner Heimatwährung Yuan manipuliert. Das solle im Vorfeld der Unterzeichnung des so genannten Phase-Eins-Deals diese Woche geschehen, hieß es von einem US-Regierungsvertreter.Erster Fall von neuartiger Lungenkrankheit in ThailandNach dem Ausbruch einer mysteriösen Lungenkrankheit in der zentralchinesischen Metropole Wuhan gibt es auch in Thailand einen ersten Fall. Eine 61-jährige Reisende aus Wuhan werde seit dem 8. Januar in einem thailändischen Krankenhaus behandelt, teilten Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit.Australische Feuerwehr bringt größten Buschbrand unter KontrolleNach fast drei Monaten ist es der völlig erschöpften Feuerwehr in Australien gelungen, den größten der dort tobenden Buschbrände unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerwehr im Bundesstaat New South Wales teilte mit, sie habe endlich das gigantische "Gospers Mountain Fire" nahe der Millionenmetropole Sydney eindämmen können. Angekündigte Regenfälle könnten für eine weitere Entspannung der Lage sorgen.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/DJN/AFP/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.