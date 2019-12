ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

30.12.2019 - 13:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

07:30

12:30

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones NewswiresIAB: Deutscher Arbeitsmarkt geht stabil ins nächste JahrDas IAB-Arbeitsmarktbarometer hat sich im Dezember auf seinem Vormonatswert behauptet. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) liegt bei 102,0 Punkten und signalisiert damit weiterhin eine gute Arbeitsmarktentwicklung, wie das Institut mitteilte. Die Einschätzungen der Arbeitsagenturen im Hinblick auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit haben sich noch einmal leicht um 0,1 Punkt auf 99,4 Punkte verbessert. Bereits im Vormonat hatte sich die Arbeitslosigkeitskomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers deutlich erholt.Inflation in Spanien zieht im Dezember anDer Inflationsdruck in Spanien hat sich im Dezember etwas verstärkt, allerdings auf einem niedrigen Niveau. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 0,8 Prozent. Im November hatte der Wert 0,5 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für Dezember mit einem Anstieg auf 1,0 Prozent gerechnet.SPD-Politiker Manfred Stolpe im Alter von 83 Jahren gestorbenDer SPD-Politiker Manfred Stolpe ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte die Staatskanzlei Brandenburg in Potsdam im Namen der Familie mit. Der langjährige Ministerpräsident des Landes Brandenburg sei nach langer Krankheit "friedlich eingeschlafen". Der am 16. Mai 1936 in Stettin geborene Jurist war von 1990 bis 2002 Regierungschef in Brandenburg.VDA fordert Nachbesserungen am "Green Deal" der EUDer Verband der Automobilindustrie (VDA) hat die EU-Kommission zu deutlichen Korrekturen am europäischen Klimaschutzprogramm aufgefordert. Mit noch mehr Regulierung und vorgezogenen Neujustierungen der Flottengrenzwerte werde das Klimaziel nicht erreicht werden, erklärte VDA-Präsident Bernhard Mattes. Der "Green Deal" müsse stattdessen auf marktwirtschaftliche Instrumente setzen und die Kraft technischer Innovationen wirken lassen. "Beides wird möglich, wenn sich die EU auf Investitionen, Innovationen und Marktwirtschaft konzentriert", sagte Mattes.Studie: Deutsche Konzerne verlieren an Weltbörsen weiter an BedeutungAn den internationalen Börsen spielen deutsche Konzerne offenbar eine immer kleinere Rolle. Laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) ist die Zahl der deutschen Konzerne, die Ende 2019 unter den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt lagen, im Vergleich zum Vorjahr von drei auf zwei gesunken. Der Software-Anbieter SAP belegt mit einem Börsenwert von 160 Milliarden US-Dollar Rang 51, Siemens liegt mit einer Marktkapitalisierung von knapp 106 Milliarden Dollar auf Platz 100.Chef der Wirtschaftsweisen fordert schnelle UnternehmenssteuerreformDer Chef der fünf Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, hat eine zügige Senkung der Unternehmenssteuern gefordert. "Ich hielte es gerade in der derzeitigen konjunkturellen Flaute für sinnvoll, zügig eine Unternehmenssteuerreform anzugehen", sagte Schmidt dem Handelsblatt auf die Frage, was die drängendste Reform in Deutschland sei. Damit könne die Position deutscher Unternehmen im internationalen Wettbewerb gestärkt werden.Westregionen können sich auf mehr Fördermittel einstellenZum Jahreswechsel können strukturschwache Regionen in Westdeutschland mit einer höheren finanziellen Unterstützung durch den Bund rechnen. Ab dem 1. Januar 2020 werden die regionalen Förderprogramme neu aufgestellt und erstmals unter einem Dach gebündelt, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Zielgebiete seien neben den ostdeutschen Bundesländern weitere städtische und ländliche Regionen im Westen.Kim Jong Un kündigt "offensive Maßnahmen" für Sicherheit seines Landes anKurz vor Ablauf eines Ultimatums an die USA im Atomstreit hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un "positive und offensive Maßnahmen" für die Sicherheit seines Landes angekündigt. Diese seien nötig, um die Sicherheit und die Souveränität Nordkoreas "vollständig zu gewährleisten", sagte Kim nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA bei einem Treffen hochrangiger Parteivertreter in Pjöngjang. Das Treffen findet vor der mit Spannung erwarteten Neujahrsansprache des nordkoreanischen Machthabers statt.+++ Konjunkturdaten +++Schweden Nov Handelsbilanz Überschuss 2,9 Mrd SEKSchweden Nov Exporte 131,0 Mrd SEKSchweden Nov Importe 128,1 Mrd SEKHongkong Nov Exporte -1,4% gg VorjahrHongkong Nov Importe -5,8% gg VorjahrHongkong Handelsbilanz Nov Defizit 26,2 Mrd HKDDJG/DJN/AFP/apoEND) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.