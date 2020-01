ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

02.01.2020 - 13:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones NewswiresDeutsche Industrie im Dezember weiter tief im roten BereichDie deutsche Industrie hat das Jahr 2019 tief im roten Bereich beendet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie sank im Dezember auf 43,7 Punkte von 44,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexrückgang auf 43,4 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.BA: Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt im Dezember deutlichDie Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat zum Jahresende weiter nachgegeben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank im Dezember deutlich um 5 Punkte auf 223 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Hintergrund des Rückgangs ist die in den vergangenen Monaten schwächere wirtschaftliche Entwicklung, die zu einer Zurückhaltung der Betriebe bei der Suche nach neuen Mitarbeitern führte", erklärte die BA.Eurozone-Industrie beschleunigt Abwärtstrend im DezemberDie Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone hat im Dezember weiter abgenommen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank von 46,9 auf 46,3 Punkte, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 45,9 Zählern ausgewiesen worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.Talfahrt der britischen Industrie geht im Dezember weiterDie Talfahrt der britischen Industrie hat sich im Dezember vertieft. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel auf 47,5 Punkte von 48,9 im Vormonat, wie das Institut IHS Markit berichtete. Das ist der zweitschwächste Wert seit beinahe siebeneinhalb Jahren. In der ersten Veröffentlichung war ein Stand von 47,4 Zählern ausgewiesen worden.SPD will Bürger finanziell für Windräder entlohnenDie große Koalition erwägt die Einführung eines sogenannten Windbürgergeldes, um Widerstände gegen neue Windkraftanlagen zu überwinden. "Die SPD will erreichen, dass diejenigen, die Windräder in ihrer Nachbarschaft akzeptieren und damit den Ausbau der erneuerbaren Energie ermöglichen, belohnt werden", sagte SPD-Fraktionsvizechef Matthias Miersch der Neuen Osnabrücker Zeitung.CSU will Sparer stärker durch den Staat unterstützenDie CSU will Sparer mit mehr staatlicher Unterstützung fördern. "Wer für morgen vorsorgen will, braucht heute Unterstützung", heißt es in einer Beschlussvorlage für die bevorstehende Klausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Die wichtigsten Vorschläge: Banken sollen zur Bereitstellung eines kostenlosen Basiskontos verpflichtet werden, Sparer sollen ihr Geld in staatlichen Investitionsanleihen mit garantierten Zinsen von 2 Prozent anlegen können, und Langzeitanleger sollen steuerlich entlastet werden.JU-Chef Kuban: Keine Verbotsagenda beim KlimaschutzDer Chef der Jungen Union, Tilman Kuban (CDU), hat sich beim Klimaschutz gegen weitere staatliche Vorgaben ausgesprochen. "Wir wollen, dass es in Deutschland eine Innovationsagenda und keine Verbotsagenda gibt", erklärte der Vorsitzende der Jugendorganisation von CDU und CSU im Deutschlandradio. Deutschland müsse weiterhin Innovationsweltmeister bleiben.Griechenland, Zypern und Israel unterzeichnen Abkommen für Bau von GaspipelineVor dem Hintergrund des Gasstreits mit der Türkei wollen Griechenland, Zypern und Israel am Donnerstag ein Abkommen über den Bau einer Erdgaspipeline im östlichen Mittelmeer schließen. Das Abkommen über die Pipeline EastMed soll im Anschluss an Gespräche zwischen dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis, dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dem zyprischen Präsidenten Nicos Anastasiades am Abend in Athen unterzeichnet werden.+++ Konjunkturdaten +++Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Dez 50,4 (2. Veröff.)Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Dez PROG: 50,3Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Nov war 51,7Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Dez 46,2Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Dez PROG: 46,9Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov bei 47,6