ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

06.01.2020 - 13:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

07:30

12:30

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones NewswiresEuroraum-Privatwirtschaft wächst stärker als erwartetDie Aktivität in der Privatwirtschaft des Euroraums hat im Dezember deutlicher als erwartet zugenommen. Der von IHS Markit erhobene aggregierte Einkaufsmanagerindex stieg in zweiter Veröffentlichung auf 50,9 (November: 50,6) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung (50,6 Punkte) prognostiziert. Der Service-PMI erhöhte sich in zweiter Veröffentlichung auf 52,8 (51,9) Punkte. Auch hier hatten Volkswirte eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung (52,4) erwartet. Der Industrie-PMI lag bei 46,3 (46,9) Punkten.Euroraum-Erzeugerpreise steigen wie erwartetDie Preise auf Produzentenebene im Euroraum sind im November auf Jahressicht weniger stark als zuvor gesunken. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen um 1,4 (Oktober: 1,9) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires hatten diese Entwicklung richtig prognostiziert.Deutsche Privatwirtschaft wächst im Dezember wiederDie deutsche Privatwirtschaft ist im Dezember dank eines dynamischen Dienstleistungssektors wieder gewachsen. Wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der aggregierte Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 50,2 (November: 49,4) Punkte und lag damit erstmals seit vier Monaten wieder über der Marke von 50 Punkten, ab der ein Wachstum angezeigt wird. In erster Veröffentlichung waren nur 49,4 Punkte gemeldet worden. Der Dienstleistungs-PMI erhöhte sich in zweiter Veröffentlichung auf 52,9 (51,7). Volkswirte hatten eine Bestätigung des in erster Veröffentlichung genannten Werts von 52,0 Punkten prognostiziert. Der Industrie-PMI notierte bei 43,7 (44,1) Punkten.Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt erneutDer Optimismus der Investoren für die Konjunkturentwicklung in Deutschland und im Euroraum hat zu Jahresbeginn zum dritten Mal in Folge zugenommen. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene deutsche Konjunkturindex für Januar steigt auf plus 6,9 (Dezember: minus 1,4) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung erhöht sich auf plus 6,0 (minus 3,3) Prozent und der Index der Geschäftserwartungen auf plus 7,8 (plus 0,5) Punkte. Der Konjunkturindex des Euroraums legt auf plus 7,6 (plus 0,7) Punkte zu, den höchsten Wert seit Februar 2018. Der Lageindex verbessert sich auf plus 5,5 (minus 1,0) Punkte und der Erwartungsindex auf plus 9,8 (plus 2,5) Punkte.Deutsches Konsumbarometer zu Jahresbeginn auf neuem TiefststandDie Verbraucherstimmung in Deutschland zeigt sich zu Beginn des neuen Jahres nach einer jüngsten Erhebung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) erneut gedämpft. Das HDE-Konsumbarometer erreichte laut den Angaben im Januar einen neuen Tiefststand. "Damit hält die negative Entwicklung der Verbraucherstimmung in den letzten Monaten weiter an", erklärte der Verband. Wesentliche Auslöser für die jüngste Eintrübung seien eine zurückgehende Anschaffungsneigung sowie sinkende Einkommenserwartungen der Konsumenten.Nato beruft Sondersitzung wegen Krise in Nahost einDie Nato hat wegen der Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran eine Sondersitzung einberufen. Für Montag sei ein Treffen des Nordatlantikrats auf Ebene der Botschafter angesetzt worden, teilte das Verteidigungsbündnis in Brüssel mit. Dabei solle über die Lage im Nahen Osten beraten werden.EU bedauert Irans Ankündigungen zum Rückzug aus AtomabkommenDie EU hat die Ankündigung der iranischen Regierung zum weiteren Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen "zutiefst bedauert". Angesichts der aktuellen Lage sei die "vollständige Umsetzung" der Vereinbarung "durch alle jetzt wichtiger denn je für die regionale Stabilität und die globale Sicherheit", schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er wolle mit allen Beteiligten an einer Lösung arbeiten.Chamenei betet bei Trauerfeier in Teheran am Sarg von SoleimaniEine gewaltige Menschenmenge hat sich am Montag in Irans Hauptstadt Teheran zu einer Trauerfeier für den bei einem US-Angriff getöteten General Kassem Soleimani versammelt. Auch führende Vertreter des Landes nahmen an der Zeremonie auf dem Gelände der Universität teil, wie AFP-Reporter berichteten.Merkel und Maas sprechen am Samstag mit Putin über internationale KonflikteBundeskanzlerin Angela Merkel (CSU) reist am Samstag zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Es werde sich um einen "kurzen Arbeitsbesuch" im Kreml handeln, an dem auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) teilnehme.Frankreich ruft USA im Streit um Digitalsteuer zur "Vernunft" aufIm Streit um die französische Digitalsteuer für Internetkonzerne wie Google und Facebook hat Paris die USA zum Verzicht auf Strafzölle aufgerufen. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sagte am Montag dem Radiosender France Inter: "Dieser Handelskrieg nützt niemandem." Er forderte von Washington eine "Rückkehr zur Vernunft". Zugleich drohte Le Maire für den Fall von Strafmaßnahmen mit Vergeltung.Behörden: Mysteriöse Lungenkrankheit in China ist kein SarsDie mysteriöse Lungenkrankheit, die immer mehr Menschen in China erfasst, hat nach Angaben der Behörden nichts mit dem tödlichen Sars-Virus zu tun. Bei Tests seien mehrere Diagnose-Hypothesen ausgeschlossen worden, unter anderem Sars, teilte das Gesundheitsamt der Stadt Wuhan mit.Chinas neuer Spitzenvertreter in Hongkong appelliert an DemonstrantenPekings neuer Spitzenvertreter in Hongkong hat angesichts der anhaltenden Proteste eine Beruhigung der Lage in der chinesischen Sonderverwaltungszone angemahnt. Es sei zu hoffen, dass "Hongkong auf den richten Weg zurückkehren kann", sagte Luo Huining bei seinem Amtsantritt am Montag.Ifo-Institut für Direktzahlung von Windkraftbetreibern an BürgerDas Ifo-Institut hat sich in der Debatte um ein Windbürgergeld für eine direkte Zahlung durch die Anlagenbetreiber ausgesprochen. Windmühlen, die weit weg von Siedlungen erbaut würden, hätten damit einen Kostenvorteil, erklärte Karen Pittel, Leiterin des Ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen. "Damit sich Anlagen in Siedlungsnähe lohnen, müssen sie ihren Kostennachteil durch einen höheren Windertrag kompensieren."Richterbund: Bundesregierung muss Lücken im Anti-Terror-Strafrecht schließenDer Deutsche Richterbund hat die Bundesregierung aufgefordert, Lücken im Anti-Terror-Strafrecht zu schließen. "Wer eine terroristische Vereinigung unterstützt, kann heute unter Umständen nicht dafür bestraft werden", sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn der Rheinischen Post. Sammelt jemand zum Beispiel für die Dschihadistenmiliz IS Geld oder beschafft Waffen, "ist das nur dann strafbar, wenn das Geld oder die Waffenlieferung die Terroristen tatsächlich erreicht".Thüringens Ex-Ministerpräsident Althaus ruft CDU zu Kooperation mit Linken aufAngesichts der schwierigen Mehrheitsverhältnisse nach der Landtagswahl in Thüringen hat Ex-Ministerpräsident Dieter Althaus (CDU) seine Partei zu neuen Formen der Kooperation mit der Linken aufgefordert. In der Thüringer Allgemeinen schlug er eine gemeinsame "Projektregierung" zwischen CDU und Linken vor. Zugleich regte er an, dass Ex-Bundespräsident Joachim Gauck bei derartigen Gesprächen zwischen beiden Parteien vermitteln könne.Teuteberg ruft FDP zu kämpferischer Verteidigung der Marktwirtschaft aufZum Auftakt des Dreikönigstreffens der FDP in Stuttgart hat Generalsekretärin Linda Teuteberg ihre Partei zur tatkräftigen Verteidigung der Marktwirtschaft aufgefordert. Vor den Gästen im Stuttgarter Opernhaus kritisierte Teuteberg am Montag Forderungen nach Enteignungen und nach scharfen staatlichen Regulierungen des Wohnungsmarkts. Von solchen Vorschlägen gebe derzeit offenbar "eine Faszination, geradezu eine Erotik" aus, beklagte Teuteberg.+++ Konjunkturdaten +++DEUTSCHLANDBrandenburgs Verbraucherpreise Dez +0,6% gg Vm, +1,4% gg VjGROßBRITANNIENEinkaufsmanagerindex Service Dez 50,0Einkaufsmanagerindex Service Nov war 49,3DJG/DJN/AFP/habEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.