ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones NewswiresDeka: EZB muss Prüfung ihrer Strategie genau begründenWährend Analysten schon über die möglichen Ergebnisse der EZB-Strategieprüfung diskutieren, ist die Dekabank der Ansicht, dass die Europäische Zentralbank (EZB) dieses Vorhaben zunächst einmal genau begründen muss. "Sie sollte erklären, warum es notwendig ist, die Strategie der EZB auf den Prüfstand zu stellen, und welche Ziele mit potenziellen Änderungen verfolgt werden", schreibt Volkswirt Kristian Tödtmann in seinem Ausblick auf die EZB-Ratssitzung in dieser Woche.EZB teilt bei Dollar-Tender 50,6 Millionen zuDie Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 50,6 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten ebenfalls drei Banken eine Summe von 53,5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,04 (zuvor: 2,05) Prozent.Barclays: EZB könnte Freistellung von Einlagenzins erhöhenBarclays sieht eine erhöhte Freistellung der Banken vom negativen Einlagenzins der Europäischen Zentralbank (EZB) als einzigen geldpolitischen Parameter, den die EZB im laufenden Jahr unter den gegebenen Umständen ändern könnte. Voraussetzung wäre laut Barclays allerdings ein Anstieg der Überschussliquidität im Bankensystem. Die Analysten Christian Keller und Francois Cabau weisen darauf hin, dass sich die Überschussliquidität zuletzt kaum verändert habe und dass die Erfahrung mit dem gestaffelten Einlagenzins noch recht kurz sei, so dass kurzfristige Änderungen vorerst nicht zu erwarten seien.Nordea: BoE lässt Leitzins unverändertNordea erwartet, dass die Bank of England (BoE) ihren Leitzins bei der letzten Sitzung unter der Leitung Mark Carneys unverändert lassen wird. Analyst Morten Lund nennt dafür drei Gründe: Erstens werde für Freitag die Meldung erwartet, dass der Einkaufsmanagerindex im Januar gestiegen ist. Zweitens widerspräche eine Zinssenkung einen Tag vor dem Brexit der nach dem Brexit-Referendum etablierten Reaktionsfunktion - sinnvoller wäre, abzuwarten, wie sich Johnsons deutlicher Wahlsieg auf Makrodaten auswirke. Und drittens übernehme demnächst Carney-Nachfolger Andrew Bailey, und der sehe die Dinge möglicherweise ganz anders.Altmaier verteidigt Plan zum Kohleausstieg gegen KritikBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den zwischen Bund und Ländern ausgehandelten Fahrplan zum Kohleausstieg gegen Kritik aus der Kohlekommission verteidigt. Viele Forderungen der Umweltverbände seien erfüllt, sagte Altmaier im Deutschlandfunk. Die Stromversorgung müsse aber sichergestellt sein. Als Beispiele für erfüllte Forderungen der Umweltverbände nannte Altmaier nach Angaben des Senders den Erhalt des Hambacher Forsts und die Stilllegung von Tagebauten.Länder einigen sich über Online-Glücksspiele - BerichtDie 16 deutschen Bundesländer haben sich einem Medienbericht zufolge über einen neuen Glücksspiel-Staatsvertrag geeinigt. Der Vertrag, der von Mitte 2021 an gelten soll, erlaubt künftig Sportwetten, Online-Casino, Online-Poker und virtuelles Automatenspiel ebenso wie die Werbung dafür, schrieb die Neue Westfälische. Darauf hätten sich die Chefs der Staatskanzleien der Bundesländer auf einer Konferenz am vergangenen Wochenende geeinigt.Griechenland wählt erstmals eine Frau zum StaatsoberhauptGriechenland hat erstmals in seiner Geschichte eine Frau zum Staatsoberhaupt gewählt. Eine parteiübergreifende Mehrheit von 261 der 300 Abgeordneten votierte im ersten Wahlgang für Ekaterini Sakellaropoulou, wie Parlamentspräsident Costas Tassoulas mitteilte. Die 63-jährige Top-Juristin folgt auf den Konservativen Prokopis Pavlopoulos, dessen fünfjährige Amtszeit im März regulär endet.Trump zuversichtlich über Handelsabkommen mit der EUUS-Präsident Donald Trump hat seine Zuversicht ausgedrückt, dass die USA in der Lage sein werden, ein neues Handelsabkommen mit Europa zu erreichen, und argumentierte, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs "keine andere Wahl" hätten, als inmitten der drohenden Autozölle ein Abkommen zu schließen. Trump sagte, er habe am Rande des Weltwirtschaftsforums ein "großartiges Gespräch" mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, geführt.US-Finanzminister: Phase-zwei-Abkommen vor US-Wahl möglichEin neues Handelsabkommen zwischen den USA und China, bei dem die Zölle sinken könnten, ist nach Ansicht von US-Finanzminister Steven Mnuchin noch vor November möglich, obwohl es keine Frist gibt. Die USA und China haben ein Teilabkommen getroffen, das als Waffenstillstand in einem zweijährigen Handelskonflikt gesehen wird. Aber die US-Zölle auf chinesische Waren im Wert von etwa 370 Milliarden Dollar, das sind etwa drei Viertel der chinesischen Importe in die USA, blieben bestehen.US-Senat beschließt Ablauf für Amtsenthebungsverfahren gegen TrumpNach einer von heftigem Streit geprägten Mammutsitzung hat der US-Senat den weiteren Zeitplan für das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump beschlossen. Trumps Republikaner setzten in der Nacht zum Mittwoch den von ihrem Mehrheitsführer Mitch McConnell vorgeschlagenen Ablauf für das Verfahren durch. Sie lehnten elf Änderungsanträge der oppositionellen Demokraten ab und erschwerten damit die Einsicht in Regierungsdokumente und die Vorladung von Zeugen.Commerzbank: Virus besondere Gefahr während Chinas NeujahrsfestGerade während der Hauptreisezeit anlässlich der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten könnte sich das Virus schnell ausbreiten und damit auch wirtschaftlich spürbare Schäden anrichten, befürchten die Commerzbank-Ökonomen Hao Zhou und Marco Wagner. Wenn das Virus nicht eingedämmt werden könne, bestehe das Risiko, dass dem ohnehin angeschlagenen chinesischen Konsum weiterer Gegenwind entgegenbläst. Die Reisezeit anlässlich des chinesischen Neujahrs beginnt 15 Tage vor dem chinesischen Neujahr (25. Januar) und endet 25 Tage danach.Taiwan warnt WHO nach Fall von neuem Virus vor Ausgrenzung des InselstaatsNach dem ersten Fall des neuartigen Coronavirus in Taiwan hat Präsidentin Tsai Ing-wen vor einem Ausschluss des Inselstaates von internationalen Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gewarnt. "Politische Erwägungen sollten nicht über den Schutz der Menschen gehen", warnte Tsai mit Blick auf China, das Taiwan als abtrünnige Provinz ansieht. Wegen Drucks aus Peking sieht sich Taiwan von vielen internationalen Institutionen ausgeschlossen.Argentinische Anleger in Aufruhr wegen ZahlungsverzögerungDer Gouverneur der bevölkerungsreichsten Provinz Argentiniens hat Investoren mit seinen Plänen, die Rückzahlung von Auslandsschulden zu verzögern, aufgeschreckt. Argentinische Anleger in Aufruhr wegen ZahlungsverzögerungDer Gouverneur der bevölkerungsreichsten Provinz Argentiniens hat Investoren mit seinen Plänen, die Rückzahlung von Auslandsschulden zu verzögern, aufgeschreckt. Das lässt Befürchtungen aufkommen, dass seine Fraktion der regierenden peronistischen Koalition den gesamten Staat in einen neuen, chaotischen Schuldenausfall treiben könnte.+++ Konjunkturdaten +++GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Dez +4,8 Mrd GBP (Vj: +5,0 Mrd GBP)GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Dez PROGNOSE: +5,1 Mrd GBPGB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Dez +15,5 Mrd GBP (Vj: +20,8 Mrd GBP)US/MBA Market Index Woche per 17. Jan -1,2% auf 606,2 (Vorwoche: 613,6)US/MBA Purchase Index Woche per 17. Jan -2,0% auf 297,8 (Vorwoche: 303,9)US/MBA Refinance Index Woche per 17. Jan -1,8% auf 2.401,5 (Vorwoche: 2.444,7)