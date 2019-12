ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

19.12.2019 - 09:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones NewswiresIfo-Exporterwartungen steigen im Dezember spürbarDie Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich im Dezember merklich aufgehellt. Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie stiegen von minus 1,6 auf plus 2,6 Punkte, wie das Institut mitteilte. Das ist der beste Wert seit Februar. "Die sich andeutende Entspannung im Handelskonflikt lässt bei den Exporteuren leichten Optimismus aufkeimen", kommentierten die Experten des Ifo-Instituts. "Auch die Wahl in Großbritannien hat für etwas mehr Klarheit gesorgt."Öffentliche Schulden im ersten Quartal um 0,7 Prozent höherZum Ende des dritten Quartals 2019 waren Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte mit 1,930 Billionen Euro bei Kreditinstituten und Unternehmen verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte, stieg damit der Schuldenstand gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,7 Prozent beziehungsweise 13,7 Milliarden Euro.Südkorea senkt Ausblick für Wirtschaftswachstum 2020Südkoreas Wirtschaft, die viertgrößte in Asien, könnte im kommenden Jahr dank eines globalen Technologieaufschwungs wachsen - allerdings vermutlich weniger stark als bislang erwartet, wie der neueste Bericht der Regierung über die wirtschaftlichen Aussichten zeigt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes wird 2020 demnach voraussichtlich um 2,4 Prozent steigen, und damit langsamer als die Regierung im Juli mit 2,6 Prozent prognostiziert hatte, wie das Wirtschafts- und Finanzministerium in seinem halbjährlichen Bericht mitteilte.BoJ behält Geldpolitik bei, warnt vor inländischen RisikenDie japanische Notenbank hat ihre Geldpolitik am Donnerstag unverändert gelassen, nachdem einige Sorgen mit Blick auf die Weltwirtschaft nachgelassen haben. So erzielten die USA und China im Dezember in ihrem Handelsstreit ein Teilabkommen und Großbritannien ist nach einer Wahl auf klarem Kurs, die EU zu verlassen. Die Bank of Japan (BoJ) warnte aber vor Risiken für Japans Wirtschaft im Jahr 2020. Sie beließ ihren kurzfristigen Einlagenzins bei minus 0,10 Prozent und ihr Ziel für die zehnjährige Rendite japanischer Staatsanleihen bei etwa Null.Kampf um künftige Ausrichtung der britischen Labour-Partei begonnenNach der krachenden Niederlage von Labour bei der britischen Parlamentswahl hat der Kampf um die künftige Ausrichtung der Oppositionspartei begonnen. Ex-Premierminister Tony Blair kritisierte in einer Rede die "fast schon komische Unentschlossenheit" von Parteichef Jeremy Corbyn beim Brexit und seinen "gleichsam revolutionären Sozialismus". Der 70-Jährige will den Parteivorsitz im kommenden Jahr abgeben; die außenpolitische Sprecherin Emily Thornberry bekundete als Erste öffentlich Interesse an seiner Nachfolge.China nimmt sechs US-Chemikalien von Strafzöllen ausChinas Regierung hat angekündigt, dass sie mehr Produkte, die aus den USA importiert werden, von Strafzöllen befreien wird, da Peking und Washington gerade dabei sind, Details eines ersten Handelsabkommens abzuschließen. Ab dem 26. Dezember werden sechs US-Chemikalienprodukte von zusätzlichen Zöllen befreit, teilte die Zolltarifkommission der Regierung mit. Die Entscheidung sei ein Jahr lang gültig, hieß es.Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitetIn einem historischen Schritt hat das US-Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump eingeleitet. Die Abgeordneten stimmten mit klarer Mehrheit für beide Anklagepunkte in der Ukraine-Affäre: Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses. Es ist das erst dritte sogenannte Impeachment gegen einen US-Präsidenten in der Geschichte - und für Trump ein historischer Makel. Der Republikaner warf den Demokraten vor, seinen Wahlsieg von 2016 "annullieren" zu wollen.Ausnahmezustand wegen Buschbränden in Australien erklärtWegen der verheerenden Buschbrände in Australien haben die Behörden einen siebentägigen Ausnahmezustand für die Millionenmetropole Sydney und den Bundesstaat New South Wales ausgerufen. Grund seien die "katastrophalen Wetterbedingungen", erklärte die Regierungschefin des Bundesstaats, Gladys Berejiklian. In New South Wales wüten seit Wochen rund hundert Buschbrände, von denen bislang nur etwa die Hälfte unter Kontrolle gebracht werden konnte. Zugleich herrscht eine Rekordhitze.+++ Konjunkturdaten +++Frankreich/Geschäftsklima Dez 102 (Nov: 102)Frankreich/Geschäftsklima Dez PROGNOSE: 99Indonesiens Zentralbank belässt Leitzins (Reposatz) unverändert bei 5,00%Schweiz Nov Handelsbilanz Überschuss 2,212 Mrd CHFNeuseeland/BIP 3Q sb +0,7% (PROG: +0,5%) gg VorquartalNeuseeland/BIP 3Q +2,3% (PROG: +2,3%) gg VorjahrDJG/DJN/AFP/apoEND) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.