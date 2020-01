ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

06.01.2020 - 09:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

03:00

08:00

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones NewswiresChinas Dienstleistungssektor wächst im Dezember langsamerChinas Dienstleistungssektor ist im Dezember langsamer gewachsen. Grund waren vor allem ein schwächerer Anstieg bei Neubestellungen sowie eine pessimistischere Einschätzung der Unternehmen ihrer Geschäftsentwicklung. Die Entwicklung deutet auch darauf hin, dass die Unternehmen im chinesischen Dienstleistungssektor eher vorsichtig agieren wegen des Handelsstreits mit den USA, wegen gedämpften Wachstums in China sowie des Mangels an Arbeitskräften zu Jahresbeginn. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen sank im Dezember auf 52,5 Punkte, nachdem im November mit dem Stand von 53,5 Punkten ein Siebenmonatshoch erreicht worden war.Deutscher Einzelhandelsumsatz stärker als erwartetDer Umsatz des deutschen Einzelhandels hat sich im November besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg er gegenüber dem Vormonat preis- und saisonbereinigt um 2,1 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Zuwachs von nur 1,0 Prozent prognostiziert. Zudem wurde der vorläufig für Oktober gemeldete Rückgang von 1,6 Prozent auf 1,3 Prozent revidiert.Merkel, Macron und Johnson fordern Iran zur Zurückhaltung aufBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premierminister Boris Johnson haben den Iran im Konflikt mit den USA zur Zurückhaltung aufgefordert. Wie ein Regierungssprecher in Berlin mitteilte, waren sich die drei Staats-und Regierungschefs in Telefonaten am Sonntag einig, "dass Deeskalation nun dringlich ist".Maas für rasches Treffen der EU-Außenminister zu USA-Iran-KonfliktBundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat angesichts der "bedrohlichen Zuspitzung" des Konflikts zwischen den USA und dem Iran für ein Treffen der EU-Außenminister in den nächsten Tagen plädiert. Er habe dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell vorgeschlagen, das bislang für den 20. Januar geplante nächste Treffen der Außenminister auf diese Woche vorzuziehen, teilte Maas mit. Die EU-Außenminister müssten sich schnell auf ein gemeinsames Vorgehen in dem Konflikt verständigen.Iran will sich nicht mehr an Begrenzung der Zentrifugen-Zahl haltenDer Iran will sich künftig nicht mehr an die Begrenzung der Zahl der Zentrifugen für die Urananreicherung halten. Dies sei die "fünfte und letzte Phase" des Rückzugs aus dem Atomabkommen, teilte die iranische Regierung mit. Ihre Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) werde sie aber fortsetzen wie bisher.Trump droht Irak mit massiven Sanktionen bei Ausweisung von US-TruppenUS-Präsident Donald Trump hat dem Irak mit massiven Sanktionen für den Fall gedroht, dass die dortige Regierung die US-Truppen des Landes verweist. Es werde in diesem Fall "sehr große" Strafmaßnahmen geben, sagte Trump an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One.Sozialdemokrat Milanovic gewinnt Präsidentschaftswahl in KroatienBei der Präsidentschaftswahl in Kroatien hat der sozialdemokratische Ex-Regierungschef Zoran Milanovic die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic besiegt. Milanovic kam in der Stichwahl am Sonntag auf 52,73 Prozent der Stimmen, Grabar-Kitarovic auf 47,27 Prozent, wie die Wahlkommission nach Auszählung fast aller Stimmzettel mitteilte. In der ersten Wahlrunde im Dezember war Milanovic bereits mit knapp 30 Prozent auf den ersten Platz gekommen.Machtkampf in Venezuela durch Streit um Parlamentsvorsitz verschärftDer Machtkampf in Venezuela hat sich weiter dramatisch verschärft. Am Sonntag entbrannte ein Konflikt um den Vorsitz der bislang von der Opposition kontrollierten Nationalversammlung. Sowohl der bisherige Parlamentsvorsitzende und selbsternannte Übergangspräsident des südamerikanischen Landes, Juan Guaidó, als auch ein von Präsident Nicolás Maduro unterstützter Parlamentsrivale Guaidós reklamierten für sich, den Parlamentsvorsitz neu übernommen zu haben.Niedersachsen schlägt Steuer zur Finanzierung besserer Tierhaltung vorNiedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat eine Sondersteuer zur Finanzierung besserer Tierhaltungsbedingungen angeregt. Andernfalls würden die Landwirte auf den Mehrkosten für mehr Tierwohl sitzenbleiben, sagte die Ministerin der Neuen Osnabrücker Zeitung. "An der Ladenkasse, das wissen wir, wird es freiwillig nicht bezahlt. Da brauchen wir gar nicht drauf zu setzen."Polizist erschießt mit Messer bewaffneten Angreifer in GelsenkirchenIn Gelsenkirchen ist ein mit einem Messer bewaffneter Mann auf Polizeibeamte losgegangen und daraufhin erschossen worden. Wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte, attackierte der 37-jährige am Sonntag die Besatzung eines Streifenwagens, die neben ihrem Fahrzeug stand. Die Polizei bat Montagfrüh mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise.Tausende Reservisten unterstützen Feuerwehr in AustralienAngesichts der verheerenden Buschbrände in Australien sind nun tausende Reservisten der Armee im Einsatz. Sie wurden in drei Bundesstaaten im Osten des Landes stationiert, um die Feuerwehr zu unterstützen. Die Reservisten sollen dabei helfen, die Stromversorgung wiederherzustellen und die Menschen in den Katastrophengebieten mit Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff zu versorgen. Die Regierung hatte am Wochenende rund 3.000 Reservisten mobilisiert, es war die größte Zwangseinberufung in der Geschichte des Landes.+++ Konjunkturdaten +++JAPANKfz-Absatz Dez -9,5% gg VorjahrDJG/DJN/AFP/habEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.