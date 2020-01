ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

21.01.2020 - 09:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones NewswiresJapan lässt Geldpolitik unverändertDie japanische Notenbank hält an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik fest. Der Einlagensatz bleibe bei minus 0,10 Prozent, ebenso wie die Bank of Japan nicht an der Zielrendite von null für zehnjährige Staatsanleihen rüttelt, wie die Zentralbank mitteilte. Die globalen Risiken wie der Handelsstreit oder der Brexit sind etwas kleiner geworden, was es der Bank of Japan erlaubt, stillzuhalten. Ihre Wachstumsprognosen hob die Notenbank im Rahmen ihrer neuen Projektionen leicht an.Union und SPD legen in Bild-Umfrage leicht zuIm aktuellen Insa-Meinungstrend für die Bild-Zeitung gewinnen CDU/CSU, SPD und Linke jeweils einen halben Prozentpunkt hinzu. CDU/CSU liegen bei 27,5 Prozent, die SPD bei 13,0 Prozent und die Linke bei 9,5 Prozent. Die FDP (8,5 Prozent) gibt einen Punkt ab, Bündnis90/Die Grünen (21 Prozent) und AfD (15 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Sonstige Parteien kommen zusammen auf 5,5 Prozent (minus 0,5).Thüringer CDU-Chef fordert Verschiebung von MinisterpräsidentenwahlDer Thüringer CDU-Chef Mike Mohring dringt auf eine Verschiebung der Ministerpräsidentenwahl in Erfurt. "Wir wollen vor der Wahl Rechtssicherheit schaffen und die Klärung nicht im Nachhinein dem Thüringer Verfassungsgericht überlassen", sagte der Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die seit drei Jahren angewandte Wahlpraxis sollte auch für die Wahl des Ministerpräsidenten gelten: gewählt ist, wer die relative Mehrheit hat", sagte der Thüringer CDU-Landes und Fraktionschef.Senatsausschuss in Italien stimmt für Aufhebung von Salvinis ImmunitätIn Italien hat ein Senatsausschuss grünes Licht für die Aufhebung der parlamentarischen Immunität des früheren Innenministers Matteo Salvini gegeben. Der Senat muss die Entscheidung des Ausschusses allerdings noch bestätigen. Ein Gericht wirft dem Parteichef Amtsmissbrauch vor, weil er im vergangenen Juli als Innenminister einem Schiff der italienischen Küstenwache mit 131 aus Seenot geretteten Migranten an Bord vier Tage lang die Einfahrt in einen Hafen verweigert hatte. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft.Frankreich und USA verlängern Gespräche über Digitalsteuer - KreiseIm Streit zwischen den USA und Frankreich über eine Digitalsteuer für große US-Internetkonzerne haben sich der französische Staatschef Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump auf eine Verlängerung der Gespräche bis Jahresende geeinigt. Auch die Androhung von US-Sanktionen gegen französische Produkte sei vorerst abgewendet, verlautete aus französischen Diplomatenkreisen.Johnson erleidet mit Brexit-Gesetz Teilniederlage im OberhausRund zehn Tage vor dem planmäßigen Brexit-Termin hat Großbritanniens Premierminister Boris Johnson im Oberhaus eine Niederlage erlitten. Die Mitglieder des House of Lords stimmten am Montag für eine Anpassung des Brexit-Gesetzes, mit der das Bleiberecht von in Großbritannien lebenden EU-Bürgern nach dem Brexit zusätzlich abgesichert werden soll.Trump trifft irakischen Präsidenten SalehAm Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos in dieser Woche wollen sich US-Präsident Donald Trump und sein irakischer Amtskollege Barham Saleh zu bilateralen Gesprächen treffen. Das teilte das Weiße Haus mit. Es ist die erste Begegnung der beiden Staatschefs seit dem US-Drohnenangriff in Bagdad von Anfang Januar, bei dem der iranische General Kassem Soleimani sowie der einflussreiche irakische Milizenchef Abu Mehdi al-Muhandis getötet worden waren.Anhörungen in Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump beginnenDas Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump geht am Dienstag (19.00 Uhr MEZ) in die nächste Phase. Zunächst sollen die Regeln für den Fortgang des Prozesses festgelegt werden. Dabei dürften die Demokraten versuchen, Zeugenanhörungen durchzusetzen, was die Republikaner bislang verhindern wollen. In den folgenden Tagen sollen dann Anklage und Verteidigung ihre Argumente vortragen.Trump-Anwälte fordern "sofortigen" Freispruch des US-PräsidentenIm Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump haben dessen Anwälte den Senat aufgefordert, den Staatschef "sofort" freizusprechen. Der Prozess sei eine "gefährliche Verdrehung" der US-Verfassung, schrieben Trumps Anwälte in einem 110-seitigen Schriftsatz, den sie bei der Kongresskammer einreichten. "Der Senat muss die Anklageschrift zurückweisen und den Präsidenten sofort freisprechen", forderten sie.Südkorea entsendet Zerstörer und 300 Soldaten in Straße von HormusAuf Druck der USA entsendet Südkorea einen Zerstörer und rund 300 Soldaten in die strategisch wichtige Meerenge von Hormus, wo der Iran im vergangenen Jahr mehrere Tanker angegriffen haben soll. Seoul beteilige sich mit der Entsendung jedoch nicht an der US-Marinemission in der Region, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit. Es werde aber zwei Verbindungsoffiziere zum "Informationsaustausch" mit den USA geben.Selenskyj fordert Teheran nach Flugzeug-Abschuss zur Übergabe von Blackboxen aufKnapp zwei Wochen nach dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine in Teheran hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die iranische Regierung zur Übergabe der Blackboxen an die ukrainischen Behörden aufgefordert. Die Ukraine habe die "technischen Kapazitäten und erfahrene Spezialisten", welche die Informationen auf den Flugschreibern auslesen könnten, sagte Selenskyj nach Angaben seines Büros bei einem Treffen mit dem iranischen Verkehrsminister Mohammad Eslami in Kiew.Tunesiens Präsident beauftragt Ex-Finanzminister mit RegierungsbildungTunesiens neuer Präsident Kais Saied hat den früheren Finanzminister Elyes Fakhfakh zum designierten Ministerpräsidenten ernannt. Das Staatsoberhaupt beauftragte Fakhfakh mit der Regierungsbildung, wie das Präsidentenbüro mitteilte. Zahl der Todesfälle durch neuartiges Virus in China auf vier gestiegenAn der neuartigen Lungenkrankheit in China ist ein weiterer Mensch gestorben. Der 89-jährige Mann erlag in einem Krankenhaus der zentralchinesischen Stadt Wuhan seinen Atembeschwerden, wie die chinesischen Behörden mitteilten. Die Gesamtzahl der registrierten Todesopfer stieg damit auf vier.WHO beruft wegen Lungenkrankheit in China Krisentreffen einDie Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen der neuartigen Lungenkrankheit in China ein Krisentreffen einberufen. Ein Notfallkomitee soll sich am Mittwoch in Genf mit der Krankheit befassen, wie die WHO bekanntgab. Die Experten sollen demnach darüber beraten, ob ein internationaler Gesundheitsnotstand ausgerufen wird.