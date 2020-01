ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

23.01.2020 - 09:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones NewswiresEuropäischer Nutzfahrzeugmarkt im Dezember gewachsenDer europäische Markt für Nutzfahrzeuge hat das vergangene Jahr mit einem deutlichen Absatzplus abgeschlossen. Wie die Herstellervereinigung Acea mitteilte, stiegen die Verkäufe von Nutzfahrzeugen in der EU und der europäischen Freihandelszone im Dezember um 6,1 Prozent auf 217.940 Einheiten. Zuvor waren die Absätze in Europa drei Monate in Folge rückläufig. Im Gesamtjahr 2019 legten die Nutzfahrzeugverkäufe damit um 2,5 Prozent auf 2,64 Millionen Einheiten zu.Japans Exporte sinken im Dezember stärker als erwartetDie Exporte Japans sind im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat stärker geschrumpft als befürchtet. Allerdings fiel der Rückgang nicht so hoch aus wie im November und die Exporte nach China sind das erste Mal seit zehn Monaten gestiegen. Im Dezember wurden 6,3 Prozent weniger Waren ins Ausland geliefert, wie das japanische Finanzministerium mitteilte. Volkswirte hatten nach einem Factset-Konsens mit einem Minus von 5,2 Prozent gerechnet. Im November gingen die Exporte um 7,9 Prozent zurück.Seehofer verbietet rechtsextreme Gruppe "Combat 18 Deutschland"Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die rechtsextreme Gruppe "Combat 18 Deutschland" verboten. Die Organisation sei durch eine am Donnerstagmorgen zugestellte Verbotsverfügung untersagt worden, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin der Nachrichtenagentur AFP. Zudem hätten in diesem Zusammenhang ab 06.00 Uhr Durchsuchungen in mehreren Wohnungen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz stattgefunden.Spaniens Regierung plant Rechtsreform zugunsten von Katalanen-Anführern - MedienDie Regierung des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez strebt eine Justizreform an, von der möglicherweise die inhaftierten Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung profitieren könnten. Bei der Reform gehe es unter anderem um die Einstufung von Delikten, wie sie in Katalonien begangen worden seien, sagte Regierungssprecherin María Jesús Montero. Laut spanischen Medienberichten sollen unter anderem die Strafrechtsregelungen zum Tatbestands des "Aufruhrs" abgemildert werden.Di Maio tritt als Parteichef der Fünf-Sterne-Bewegung zurückItaliens Außenminister Luigi Di Maio ist als Parteichef der Fünf-Sterne-Bewegung zurückgetreten. Der 33-Jährige gab seinen Rückzug bei einem Treffen der Regierungspartei in Rom bekannt. Für die Fünf-Sterne-Bewegung beginne nun "eine neue Ära", sagte Di Maio. Er forderte seine Partei auf, bis zum Ende der Wahlperiode 2023 in der Regierung zu bleiben. Sein Rücktritt könnte die Koalitionsregierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte wenige Tage vor einer wichtigen Regionalwahl aber weiter schwächen.Trump plant Einreiseverbote für "ein paar" weitere LänderUS-Präsident Donald Trump will den Bürgern weiterer Staaten die Einreise in die USA verbieten oder zumindest erschweren. Trump sagte im schweizerischen Davos, seine Regierung wolle noch "ein paar" Länder auf die Liste der umstrittenen Einreiseverbote setzen. "Wir fügen ein paar Länder hinzu. Wir müssen sicher sein. Unser Land muss sicher sein", sagte Trump beim Weltwirtschaftsforum.China stellt im Kampf gegen Virus Millionenstadt Wuhan unter QuarantäneWegen des neuartigen Coronavirus haben die chinesischen Behörden die Millionenmetropole Wuhan unter Quarantäne gestellt. Sämtliche Flug- und Zugverbindungen aus der zentralchinesischen Stadt, in welcher der Erreger erstmals aufgetreten war, wurden ab Donnerstagvormittag (Ortszeit) gekappt. Bewohner durften die Stadt nur verlassen, wenn "besondere Gründe" vorlagen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will am Donnerstag weiter darüber beraten, ob sie wegen des Virus den internationalen Gesundheitsnotstand ausruft.Flughafen von Canberra wegen Bränden geschlossenDer Flughafen der australischen Hauptstadt Canberra ist wegen der Buschbrände am Donnerstag für den regulären Betrieb geschlossen worden. Mit der Maßnahme solle Platz für Flugzeuge geschaffen werden, die im Kampf gegen die Feuer eingesetzt werden, sagte eine Flughafensprecherin. Es war zunächst unklar, wie lange der reguläre Flugbetrieb ausgesetzt sein würde.+++ Konjunkturdaten +++Norwegen Nov Arbeitslosenquote bereinigt 4,0%Norwegen Nov Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 3,8%Singapur Verbraucherpreise Dez +0,8% gg Vj (PROG: +0,7%)Singapur Verbraucherpreise Kernrate Dez +0,7% (Nov: +0,6%) gg VjPhilippinen BIP 4Q +6,4% gg Vorjahr (PROG +6,3%)DJG/DJN/AFP/apoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 23, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.