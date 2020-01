ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen

08.01.2020 - 06:25 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

00:25

05:25

Folgende außerplanmäßige Index-Änderung wird zum Handelsbeginn am 8. Januar wirksam:+ SDAXNEUAUFNAHMEVosslohHERAUSNAHMEComdirectZuletzt hatte es bei den Indexzusammensetzungen im Dezember folgende Änderungen gegeben:+ MDAXNEUAUFNAHMETeamviewerVartaHERAUSNAHME1&1 DrillischFielmann+ TecDAXNEUAUFNAHMETeamviewerVartaHERAUSNAHMEDrägerwerkIsra Vision+ SDAXNEUAUFNAHME1&1 DrillischFielmannComdirect BankHERAUSNAHMEVartaSteinhoffBaywa+ STOXX-EUROPE-600NEUAUFNAHMESIG CombiblocHellofreshTP ICAPAvastNetwork International HoldingsEvolution Gaming GroupEQTHERAUSNAHMEBucher IndustriesBB BiotechGerresheimerKonecranesBalfour BeattyRTL GroupPolish Oil and Gas+ FTSE-100NEUAUFNAHMEEasyjetJust EatHERAUSNAHMEHiscoxFresnilloKontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/gos/errEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.