Ufo setzt Streikvorbereitungen nach neuem Vorschlag von Lufthansa aus

FRANKFURT (Dow Jones)Die Deutsche Lufthansa und die Kabinengewerkschaft Ufo setzten ihre Gespräche im laufenden Tarifkonflikt fort. Der Airline-Konzern habe der Gewerkschaft am Montag einen neuen Lösungsansatz übermittelt, teilte die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) mit. Die am Sonntag angekündigten Streiks sind damit vorerst vom Tisch.Um diesem Versuch eine ernsthafte Chance zu geben, haben wir erst einmal bei allen Vorbereitungen zu Streiks auf Pause gedrückt und werden über die Inhalte des LH-Vorschlags nicht öffentlich diskutieren", sagte Ufo-Chef Daniel Flor laut der Mitteilung. Eine für Mittwoch geplante Pressekonferenz wurde abgesagt.Ende der vergangenen Woche war ein dritter Anlauf für eine Schlichtung gescheitert. Die Gewerkschaft hatte daraufhin einen verstärkten Arbeitskampf angekündigt. Zuletzt hatten Flugbegleiter der Lufthansa-Tochter Germanwings, die für Eurowings fliegt, kurz vor Jahresende mehrere Tage gestreikt.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/sha/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.