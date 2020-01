Ufo signalisiert deutlich ausgeweitete Streiks bei Lufthansa

17.01.2020 - 12:49 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

06:49

11:49

FRANKFURT (Dow Jones)Im festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen Ufo und der Lufthansa deutet die Flugbegleitergewerkschaft einen verstärkten Arbeitskampf an. "Ufo geht davon aus, dass nur mit deutlich ausgeweiteten Maßnahmen ausreichend Druck erzeugt werden kann", teilte die Gewerkschaft mit. Einzelne Streiktage hätten bislang zu keiner Annährung geführt.Zunächst setze Ufo noch darauf, die Tarifziele auf dem klassischen Verhandlungsweg durchzusetzen. "Wenn solche Verhandlungen nicht stattfinden oder scheitern, bleibt wiederum nur der Arbeitskampf", so die Flugbegleitergewerkschaft am Freitag.Schon seit Monaten streitet sich die Gewerkschaft mit der Lufthansa über Tarifverträge nicht nur bei der Kernmarke, sondern auch bei mehreren Tochter-Airlines des Konzerns. Ufo hatte vergangenes Jahr bereits einzelne Tage gestreikt. Am Donnerstag war ein erneuter Einigungsversuch der Fluggesellschaft und der Gewerkschaft mit den Schlichtern gescheitert.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/kla/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.