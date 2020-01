Ufo und Lufthansa kommen nicht zusammen - Schlichtungsversuch gescheitert

16.01.2020 - 16:58 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

10:58

15:58

FRANKFURT (Dow Jones)Ein weiterer Versuch zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft Ufo zur friedlichen Beilegung des Tarifstreits ist gescheitert. Gespräche zwischen den Schlichterkandidaten und Ufo zu einer möglichen Mediation sind heute erfolglos beendet worden, wie die Gewerkschaft mitteilte. Ufo wolle sich in den kommenden Tagen mit Details zur weiteren Vorgehensweise nach einer Abstimmung auch mit Rechtsexperten äußern.Ufo hatte im Vorfeld von einem "letzten Versuch" zur friedlichen Beilegung des Streits gesprochen. Sollte dabei eine Mediation zu verschiedenen Themen zustande kommen, würde die Gewerkschaft auf Streiks verzichten, andernfalls hatte sie mit einem unbefristeten Arbeitskampf gedroht.Schon seit Monaten streitet sich die Gewerkschaft mit der Lufthansa über Tarifverträge nicht nur bei der Kernmarke, sondern auch bei mehreren Tochter-Airlines des Konzerns. Die Lufthansa hatte Gespräche lange verweigert, weil sie die Vertretungsbefugnis der Gewerkschaft nach Querelen im Ufo-Vorstand anzweifelte und die "Gewerkschaftseigenschaft" ungeklärt sah.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/kla/cbrEND) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.