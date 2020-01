Ufo will bis Ende der Woche Vereinbarungen mit Lufthansa treffen

22.01.2020 - 16:21 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Lufthansa schlägt die Kabinengewerkschaft Ufo leicht optimistische Töne an: Mit dem am Montag übermittelten Lösungsvorschlag des Airline-Konzerns habe sich "die Lage aus unserer Sicht verändert", teilte die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) mit. Sie werde sich nun bis Ende der Woche Zeit nehmen, um "das Angebot zu prüfen und zu versuchen es in konkrete und belastbare Vereinbarungen zu gießen". Sollte dieser Versuch scheitern, drohte die Gewerkschaft mit neuen Streiks.Allerdings habe sie den Eindruck, "dass dieses Angebot das erste seit längerer Zeit ist, das ernst gemeint ist", teilte Ufo weiter mit. "Außerdem verhandelt Lufthansa mit uns konstruktiv an einer rechtssicheren Ausgestaltung dieses Vorschlags - wir nehmen diesen Vorstoß daher ernst."Zuvor war Ende vergangener Woche ein dritter Anlauf für eine Schlichtung gescheitert. Die Gewerkschaft hatte daraufhin einen verstärkten Arbeitskampf angekündigt, diesen aber auf Eis gelegt, nachdem das neue Angebot der Lufthansa eingegangen war. Zuletzt hatten Flugbegleiter der Lufthansa-Tochter Germanwings, die für Eurowings fliegt, kurz vor Jahresende mehrere Tage gestreikt.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/sha/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.