Umfrage: Wenig Vertrauen in Trumps internationales Agieren

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump bleibt einer Umfrage zufolge international deutlich unbeliebter als Kanzlerin Angela Merkel und andere Regierungschefs. Nur 29 Prozent der Befragten aus 32 Ländern vertrauen demnach darauf, dass der US-Präsident in außenpolitischen Fragen richtig handelt. 64 Prozent misstrauen ihm in dieser Hinsicht.Das ergab eine Umfrage des amerikanischen Forschungszentrums Pew, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Befragt wurden dafür zwischen Mai und Oktober 2019 mehr als 30 000 Menschen in mehr als 30 Ländern.Neben Trump wurde nach vier weiteren Regierungschefs gefragt: nach Merkel sowie den Präsidenten Frankreichs, Russlands und Chinas, Emmanuel Macron, Wladimir Putin und Xi Jinping. Aus der Fünferriege schnitt Merkel am besten ab. 46 Prozent der Befragten vertrauen ihr demnach in internationalen Belangen (kein Vertrauen: 29 Prozent). Für Macron liegt der Wert bei 41 Prozent (kein Vertrauen: 36 Prozent).Putin und Xi liegen mit ihrer Bewertung deutlich dahinter, kommen aber dennoch besser weg als Trump: 28 Prozent der Befragten vertrauen demnach Xi in internationalen Fragen, 43 misstrauen ihm. Bei Putin wiederum äußerten 33 Prozent der Befragten Vertrauen, 57 Prozent dagegen gaben an, hier keinerlei Vertrauen in ihn zu haben. Eine Erhebung im Vorjahr hatte ähnliche Ergebnisse geliefert./jac/DP/misQuelle: dpa-AFX