Umweltverbände unterstützen Klimaklagen gegen die Regierung

BERLIN (Dow Jones)Mehrere Umweltorganisationen ziehen gegen die Bundesregierung wegen ihrer Klimapolitik vor das Bundesverfassungsgericht. Unterstützt werden insgesamt drei neue Verfassungsklagen von Kindern, jungen Erwachsenen und Betroffenen aus Südostasien, teilten die Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace, Germanwatch und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Mittwoch in Berlin mit.Die Organisationen forderten die Bundesregierung auf, wirksame Maßnahmen zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels im Pariser Abkommen zu ergreifen. Beschwerdeführer sind neben der Mitgründerin der deutschen "Fridays for Future"-Bewegung Luisa Neubauer auch 15 Personen aus Bangladesch und Nepal, die sich unmittelbar von der Klimakrise betroffen fühlen.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.