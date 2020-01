UN: Alle Anstrengungen unternehmen, um Golfkrieg zu verhindern

08.01.2020 - 17:41 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Vereinten Nationen haben nach dem iranischen Vergeltungsangriff auf US-Truppen im Irak zur Deeskalation aufgefordert. "Es ist unsere gemeinsame Pflicht, alle Anstrengungen zu unternehmen, um einen Krieg im Golf zu vermeiden, den sich die Welt nicht leisten kann", teilte der Sprecher von Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, am Mittwoch mit. Das menschliche Leid, dass durch Krieg verursacht werde, dürfe nicht vergessen werden. Guterres werde sein "aktives Engagement" mit Akteuren in der Krise fortsetzen. Zuletzt hatte der UN-Chef auch mit US-Außenminister Mike Pompeo und mit einem Vertreter Deutschlands geredet./scb/DP/stwQuelle: dpa-AFX