UN-Chef: 'Die Welt kann sich keinen weiteren Golf-Krieg leisten'

03.01.2020 | Quelle: dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani Staats- und Regierungschefs zu "maximaler Zurückhaltung" aufgerufen. "Die Welt kann sich keinen weiteren Golf-Krieg leisten", sagte Guterres laut Mitteilung der Vereinten Nationen am Freitag in New York. Er habe sich immer für eine Deeskalation in der Golf-Region eingesetzt und die jüngste Eskalation beunruhige ihn zutiefst, sagte der UN-Chef weiter./cah/DP/nas Quelle: dpa-AFX