Union lehnt von SPD vorgeschlagene Bodenwertzuwachssteuer ab

Von Andreas KißlerBERLIN (Dow Jones)Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans ist mit seiner Forderung nach einer Bodenwertzuwachssteuer auf deutlichen Widerstand beim Koalitionspartner Union gestoßen. "Die Einführung einer Bodenzuwachssteuer lehnen wir ab", sagte die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, Antje Tillmann. Der Vorschlag begegne zum einen verfassungsrechtlichen Bedenken, und zum anderen würde eine solche Steuer das Wohnen erheblich verteuern.Das finanzielle Risiko für den Häuslebauer würde durch eine solche Steuer erheblich steigen, denn die Wertsteigerungen kann er nicht beeinflussen", warnte Tillmann. Auch Mieten würden teurer, da die Eigentümer die neue Steuer auf jeden möglichen Weg an die Mieter weitergeben würden. "Wir als Union lehnen eine solche versteckte Mieterhöhung strikt ab", machte Tillmann klar. Dieses Vorhaben stehe "im kompletten Widerspruch" zu den unlängst in Kraft getretenen steuerlichen Maßnahmen zur Förderung des Wohnungsbaus.Auch der rechtspolitische Sprecher der Union, Jan-Marco Luczak (CDU), lehnte den SPD-Plan ab. Er schriebe über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Wir machen keine Politik gegen Häuslebauer! Im Gegenteil, wir wollen mehr Familien in die eigenen vier Wände bringen."CDU-Wirtschaftsrat moniert eigentumsfeindliche PolitikKritik kam auch aus der Wirtschaft und von der politischen Opposition. Solch eine Steuer führe "zu weniger Investitionen, weniger Neubauten und mehr Ungerechtigkeit", erklärte der Wirtschaftsrat der CDU. Dem Ziel, den Wohnungsbau zu stärken, werde damit massiv entgegengearbeitet. "Eine solche eigentumsfeindliche Politik ist völlig kontraproduktiv und zerstört das Investitionsklima weiter", monierte der Generalsekretär des Unternehmerverbandes, Wolfgang Steiger. Der Wertzuwachs werde derzeit bereits besteuert.Der bau- und wohnungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Daniel Föst, nannte den Vorschlag "volkswirtschaftlichen Unsinn". Neubauten könnten so noch teurer werden. "Mit ihren Umverteilungsfantasien verabschiedet sich die SPD von der Mitte der Gesellschaft und drängt die kleinen Vermieter aus dem Markt". monierte er. Nötig sei stattdessen, mehr, schnelleres und günstigeres Bauen und eine Entschlackung der Verfahren.Auch die Immobilienwirtschaft selbst kritisiert die Pläne. Ihr Spitzenverband ZIA hat die Forderungen der SPD-Spitze bereits entschieden abgelehnt. "Der Vorschlag ist praktisch eine Wohnungsbausteuer", so ZIA-Präsident Andreas Mattner. "Damit werden diejenigen bestraft, die für Wohnraum in Deutschland sorgen."Walter-Borjans hatte der Funke-Mediengruppe gesagt, man sollte "den extremen Wertzuwachs von Grund und Boden in Deutschland ein Stück weit abschöpfen - etwa mit einer Bodenwertzuwachssteuer". Dem Handelsblatt erklärte er, die SPD, die die Steuer bereits auf ihrem Bundesparteitag im Dezember beschlossen habe, wolle "nicht mehr und nicht weniger, als dass Grundbesitzer, die ohne eigenes Zutun durch die Umwidmung von Flächen in Bauland zu Multimillionären werden, ihrer Kommune einmalig einen Teil davon abgeben müssen". Die Sozialdemokraten wollten, dass Wohnen billiger und nicht teurer werde.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.