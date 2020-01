Unionsfraktionschef lehnt Koalition mit Grünen wie in Wien ab

03.01.2020 - 09:26 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)--Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat ein Bündnis aus Konservativen und Grünen nach dem Vorbild Österreichs für Deutschland derzeit ausgeschlossen. Die Union wolle ihren eigenen Weg gehen "und nicht irgendwie nach grün schauen oder irgendwie nach rechts schauen", sagte Brinkhaus im ZDF-Morgenmagazin. Zwar gebe es auch schwarz-grüne Koalitionen auf Länderebene, "aber es ist nicht unser Ziel". In Wien hatte die Österreichische Volkspartei (ÖVP) unter dem designierten Kanzler Sebastian Kurz zuvor ein Bündnis mit den Grünen geschlossen.Mit Blick auf die Zusammenarbeit mit dem neuen SPD-Führungsduo in diesem Jahr sagte Brinkhaus, er glaube nicht, "dass die große Koalition sich nach links bewegen wird. Da werden wir als CDU und CSU dafür sorgen, dass das nicht passieren wird." Er bekräftigte, dass es für die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans "keine Begrüßungsgeschenke geben" werde.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com