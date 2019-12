US-Anleihen: Überwiegend leichte Verluste zu Handelsbeginn

31.12.2019 - 15:24 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am letzten Handelstag des Jahres überwiegend etwas tiefer notiert. Am Dienstag beendeten auch die letzten verbliebenen europäischen Handelsplätze frühzeitig das Geschäft, Händler berichteten entsprechend von dünnen Umsätzen. Die wenigen veröffentlichten Konjunkturdaten waren widersprüchlich ausgefallen. Zwar war der FHFA-Hauspreisindex im Oktober nicht so deutlich gestiegen wie Experten erwartet hatten. Dafür war der Vormonatswert aber nach oben revidiert worden. Im Verlauf werden noch frische Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherstimmung veröffentlicht. Zweijährige Anleihen verharrten zuletzt bei 100 3/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,565 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 100 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,680 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 5/32 Punkte auf 98 21/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,898 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 17/32 Punkte auf 100 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,356 Prozent./he Quelle: dpa-AFX