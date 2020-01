US-Anleihen wenig verändert nach US-Arbeitsmarktdaten

10.01.2020 - 15:13 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag im frühen Handel kaum verändert. Die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten konnte zum Handelsauftakt nur vergleichsweise wenig bewegen.Im Dezember verharrte die Arbeitslosenquote in den USA auf 3,5 Prozent. Noch tiefer lag die Quote zuletzt vor 50 Jahren. Der Anstieg der Beschäftigung ist etwas schwächer als erwartet ausgefallen. Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) verwies auf einen überraschend schwachen Anstieg der Stundenlöhne, die im Monatsvergleich nur leicht um 0,1 Prozent gestiegen waren."Der Anstieg der Stundenlöhne setzt sich fort, allerdings schwächer als erwartet", sagte Wortberg. Somit dürfte sich die US-Notenbank Fed nicht unter Druck gesetzt fühlen, von ihrer abwartenden Haltung abzurücken.Zweijährige Anleihen verharrten auf 100 2/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,59 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben 1/32 Punkte auf 100 13/32 Punkt nach. Sie rentierten mit 1,66 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 Punkte. Sie rentierten mit 1,86 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken ebenfalls um 1/32 Punkte auf 100 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,33 Prozent./jkr/jsl/jha/Quelle: dpa-AFX