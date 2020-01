US-Arbeitsmarkt im Dezember etwas schwächer als erwartet

10.01.2020 - 14:43 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Eric Morath und Amara OmeokweWASHINGTON (Dow Jones)Die Lage am US-Arbeitsmarkt ist im Dezember etwas schwächer als erwartet gewesen. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg gegenüber dem Vormonat um 145.000, und die Arbeitslosenquote blieb auf dem Vormonatsniveau von 3,5 Prozent, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Stellenzuwachs von 160.000 und eine unveränderte Arbeitslosenquote prognostiziert.Die Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,11 Prozent auf 28,32 US-Dollar. Volkswirte hatten einen Anstieg von 0,30 Prozent prognostiziert. Auf Jahressicht nahmen die Löhne um 2,9 Prozent zu. Das war der schwächste Wert seit Juli 2018.Die Beschäftigtenzahlen für die beiden Vormonate revidierte das Ministerium um kumuliert 14.000 Jobs nach unten. Für November meldete es nun ein Stellenplus von 256.000 (vorläufig: 266.000) und für Oktober einen Zuwachs von 152.000 (vorläufig: 156.000). Die Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - blieb bei 63,2 Prozent.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/DJN/hab/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.