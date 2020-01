US-Finanzminister: Boeing wird US-Wachstum 2020 belasten

13.01.2020 - 08:32 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Mike MurphyNEW YORK (Dow Jones)US-Finanzminister Steve Mnuchin rechnet damit, dass die Probleme mit der Boeing MAX 737 das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2020 um bis zu einem halben Prozentpunkt belasten werden. "Es steht außer Frage, dass die Boeing-Situation die BIP-Daten drücken wird", sagte Mnuchin in einem Interview mit Fox News. "Boeing ist einer der größten Exporteure; und mit der 737 MAX denke ich, dass dies das BIP dieses Jahr um bis zu 50 Basispunkte beeinflussen könnte."Für dieses Jahr habe er ein Wirtschaftswachstum von 2,5 bis 3,0 Prozent im Auge, sagte Mnuchin, aber wegen Boeing könnte es näher bei 2,5 Prozent liegen. Jedoch werde das Handelsabkommen mit China das Wachstum erheblich steigern.Die 737-MAX-Flotte ist nach zwei tödlichen Abstürzen seit fast einem Jahr am Boden, und der Zeitpunkt der Rückkehr in die Luft ist immer noch ungewiss. Boeing kündigte im Dezember einen Produktionsstopp der Flotte an. Die Wiederinbetriebnahme der 737 MAX wurde am Donnerstag weiter getrübt, nachdem eine Reihe interner E-Mails, die an den Kongress geschickt wurden, zeigte, dass Boeing-Mitarbeiter das Design der 737 MAX verspotteten und damit prahlten, die mit der Genehmigung beauftragten Bundesbehörden getäuscht zu haben.Aufgrund der Auswirkungen der 737 MAX ist die Marktkapitalisierung von Boeing im vergangenen Jahr um etwa 50 Milliarden Dollar gefallen. Die Boeing-Aktie ist im vergangenen Jahr um 6,5 Prozent gesunken, verglichen mit einem Gewinn von 20 Prozent für den Dow-Jones-Index, dessen Bestandteil sie ist.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/DJN/apo/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.