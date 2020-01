US-Industrieproduktion sinkt im Dezember

17.01.2020 - 15:27 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von David HarrisonWASHINGTON (Dow Jones)Die Industrieproduktion in den USA ist im Dezember gesunken, da ein starker Rückgang bei den Versorgern einen leichten Anstieg der Fabrikproduktion aufwog. Die Produktion verringerte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Volkswirte hatten genau diese Entwicklung prognostiziert.Die Kapazitätsauslastung gab auf 77,0 Prozent von 77,4 im Vormonat nach. Ökonomen waren von exakt von dieser Rate ausgegangen. Für den Vormonat wurde die Auslastung auf 77,4 (vorläufig: 77,3) Prozent revidiert.Die Industrieproduktion war November um 0,8 (vorläufig: 01,1) Prozent gestiegen. Im Jahresvergleich wurde im Dezember 1,0 Prozent weniger produziert.Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde gegenüber dem Vormonat ein Produktionsplus von 0,2 Prozent verzeichnet nach plus 1,1 Prozent. Der Jahresrate lag bei minus 1,3 Prozent.Die US-Industrie befindet sich beim Start ins Jahr 2020 auf einem holprigen Pfad. Das Institute for Supply Management berichtete jüngst, dass die Produktionsaktivitäten im Dezember zum fünften Mal in Folge zurückgegangen sind. Doch die Unterzeichnung des Handelsabkommens mit China könnte einen positiven Impuls liefern, denn darin ist eine Zusage Pekings enthalten, die Käufe von US-Industriegütern um rund 80 Milliarden Dollar zu erhöhen.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/DJN/mus/voi/cbrEND) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.