US-Medien: Boeing rechnet mit 737-Max-Flugverbot bis in den Sommer

21.01.2020 - 20:24 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX) - Boeing -4,07% geht laut US-Medien davon aus, dass das Flugverbot für den Krisenjet 737 Max noch Monate andauert. Der US-Luftfahrtkonzern rechne nicht damit, dass die Baureihe vor Juni oder Juli wieder zugelassen wird, berichteten am Dienstag zuerst der US-Sender CNBC und später auch die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Boeing selbst äußerte sich zunächst nicht.Die 737 Max darf nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten seit Mitte März 2019 rund um den Globus nicht mehr abheben. US-Fluggesellschaften hatten sich bereits auf einen Ausfall bis mindestens in den Juni eingestellt. Anleger reagierten dennoch nervös und ließen Boeings Aktien an der Börse um mehr als fünf Prozent fallen. Danach wurden die Papiere vom Handel ausgesetzt./hbr/DP/heQuelle: dpa-AFX