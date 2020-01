US-Preisauftrieb bleibt im Dezember gedämpft

14.01.2020 - 14:39 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Sarah ChaneyWASHINGTON (Dow Jones)Die US-Verbraucherpreise sind im Dezember nur leicht gestiegen, was darauf deutet, dass die Inflation gedämpft bleibt. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, kletterten die Preise im Schnitt um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten im Vorfeld mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet. Der für den November gemeldete Preisanstieg von 0,3 Prozent wurde bestätigt.Dadurch erhöhte sich die Jahresteuerung auf 2,3 (Vormonat: 2,1) Prozent. Die Federal Reserve peilt eine Inflationsrate von rund 2 Prozent an.In der Kernrate, die die besonders volatilen Preise für Energie und Lebensmittel außen vor lässt, stiegen die Preise um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten eine Rate von 0,2 Prozent erwartet. Die Jahresteuerung betrug 2,3 (Vormonat: 2,3) Prozent.Die US-Notenbank folgt dem Verbraucherpreisindex als Anhaltspunkt für die Inflationsentwicklung, wobei das Inflationsziel an ein separates Maß, den Preisindex für private Konsumausgaben, gebunden ist. Der Verbraucherpreisindex ist tendenziell etwas höher als der Index für den persönlichen Verbrauch, aber beide Messgrößen folgen allgemein dem gleichen Pfad.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/DJN/apo/habEND) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.