US-Realeinkommen sinken im Dezember

WASHINGTON (Dow Jones)Die Realeinkommen in den USA sind im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im November ein Anstieg um 0,1 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Dezember saison- und inflationsbereinigt 375,77 US-Dollar nach 376,20 Dollar im Vormonat.Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htmKontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/DJN/apo/klaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.